Giao tranh tại Yemen gia tăng, Houthi tuyên bố không tấn công Mỹ

Giao tranh giữa lực lượng Houthi tại Yemen và liên minh do Saudi Arabia hậu thuẫn đang gia tăng trong những ngày gần đây. Houthi cho biết Saudi Arabia đã tiến hành 28 cuộc không kích nhằm vào một số khu vực của Yemen trong 24 giờ qua, vài ngày sau khi lực lượng này lần đầu tiên trong cuộc xung đột hiện nay phóng tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cho biết các cuộc không kích nhằm vào khu vực Tis Aljav và Marib. Theo ông, Saudi Arabia đã sử dụng máy bay chiến đấu F-15 và Typhoon, cất cánh từ các căn cứ không quân Khamis Mushait và Taif. Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết ngày 19/9 rằng lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã phóng một tên lửa đạn đạo nhằm vào Riyadh, đồng thời tấn công một số thành phố khác.

Trong một tuyên bố trên Telegram ngày 20/9, lực lượng Houthi khẳng định họ đã thực hiện hai chiến dịch quân sự sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Riyadh và Yanbu. Giao tranh leo thang sau khi Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn các khu vực đông dân cư của Yemen, mở chiến dịch tấn công nhanh nhằm kiểm soát toàn bộ bờ Biển Đỏ của nước này, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandab. Houthi tuyên bố hoạt động hàng hải qua eo biển này vẫn được duy trì tự do, ngoại trừ các tàu của Saudi Arabia.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã hạn chế việc đi lại của nhân viên Chính phủ Mỹ tới hai thành phố Ty và Yanbu của Saudi Arabia. Yanbu là nơi có một cảng xuất khẩu dầu lớn trên Biển Đỏ, từng là mục tiêu của các cuộc tấn công do Houthi thực hiện. Quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này đang ở ngoài khu vực cân nhắc việc đi tới hoặc đi qua khu vực Trung Đông. Bộ này cũng cảnh báo giao tranh có thể nhanh chóng leo thang.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là tuyên bố Houthi đã đồng ý không tấn công Mỹ, trong bối cảnh lực lượng được Iran hậu thuẫn này đang đẩy mạnh giao tranh với Saudi Arabia, đồng minh của Washington. Theo một phóng viên của Fox News, Tổng thống Trump cho biết Washington đang duy trì liên lạc thường xuyên với Houthi. Trước đó, ông Trump cũng từng tuyên bố Houthi kiềm chế các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Thanh Vân