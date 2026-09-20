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9 thành phố trực thuộc Trung ương từ 20/9/2026

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Từ ngày 20/9/2026, Việt Nam có 9 thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

9 thành phố trực thuộc Trung ương từ 20/9/2026

Từ ngày 20/9/2026, Việt Nam có 9 thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

9 thành phố trực thuộc Trung ương từ 20/9/2026

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Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026. Như vậy, kể từ ngày 20/9/2026, Việt Nam có 9 thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Các thành phố này giữ vai trò đô thị đặc biệt hoặc loại I, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của cả nước.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/9-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-tu-2092026-post1137232.vnp

Từ khóa:

#Quốc hội khóa XVI #Bắc ninh #thành phố hồ chí minh #Quảng ninh #Hải phòng #Việt nam #Đồng nai #Đà nẵng #Cần thơ #Hà nội

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