Đặc phái viên Mỹ: Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân, cánh cửa đàm phán vẫn mở

Đặc phái viên Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân và sẽ tiếp tục áp dụng chính sách “gây sức ép tối đa” nhằm đạt mục tiêu này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Waltz cũng cho biết cánh cửa vẫn mở để Iran trở lại “bàn đàm phán nếu nước này thực sự thiện chí”. Bài đăng kèm đoạn video ghi lại một phần phát biểu của ông Waltz tại một sự kiện tổ chức ở New York. Trong đoạn video, ông Waltz gọi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran là sự tiếp nối của một cuộc xung đột kéo dài 47 năm.

Phát biểu tại sự kiện, ông nói: “Tổng thống quyết tâm tập trung vào các mục tiêu của mình, đó là Iran, quốc gia tài trợ khủng bố lớn nhất và thường xuyên nhất mà thế giới từng chứng kiến, chắc chắn sẽ không thể bắt cả thế giới làm con tin, càng không thể bắt eo biển Hormuz làm con tin dưới một chiếc ô hạt nhân”.

Iran phủ nhận việc tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và từng ký thỏa thuận với các cường quốc trên thế giới vào năm 2015 nhằm hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Trump đã đưa Mỹ rút khỏi thỏa thuận này trong nhiệm kỳ đầu tiên, dẫn đến thỏa thuận sụp đổ.

Trong khi đó, Qatar cho biết nhóm trung gian hòa giải của họ đã thảo luận các đề xuất trong gần hai tuần nhằm mục đích nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Qatar, cùng với Pakistan, đã đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ngày 20/9 đã kêu gọi một khuôn khổ an ninh khu vực đưa các nước vùng Vịnh và Iran xích lại gần nhau, đồng thời cho rằng cuộc chiến gần đây cần phải là một “lời cảnh tỉnh” cho khu vực. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 ở New York, ôg Al Thani thừa nhận cuộc xung đột đang tiếp diễn đã gây ra những tác động, đồng thời nhấn mạnh rằng “an ninh lâu dài không thể được xây dựng dựa trên những thỏa thuận khiến bất kỳ quốc gia nào thường xuyên phải đối mặt với tình trạng bất an”.

Thủ tướng Qatar kêu gọi giải quyết các nguồn gốc gây căng thẳng trong khu vực và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia. Các nhà lãnh đạo vùng Vịnh dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 22/9 trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Thanh Vân