Mỹ chuẩn bị trừng phạt diện rộng ICC: Đòn giáng tài chính đe dọa làm "tê liệt" Tòa án Quốc tế

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ban hành các lệnh trừng phạt diện rộng nhằm vào toàn bộ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), một bước đi leo thang mạnh mẽ có nguy cơ làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động của cơ quan tư pháp toàn cầu này.

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Theo các nguồn tin từ Wall Street Journal (WSJ) và Reuters công bố ngày 20/9, chính quyền Mỹ đã hoàn tất các phương án trừng phạt áp đặt lên cơ quan hành pháp và tài chính của ICC. Quyết định chính thức nhiều khả năng sẽ được công bố ngay trong tuần này, nhân dịp Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York.

Nếu được phê chuẩn, Bộ Tài chính Mỹ sẽ đưa ICC vào danh sách trừng phạt, cấm các cá nhân và tổ chức của Mỹ cung cấp ngân quỹ, hàng hóa hoặc dịch vụ cho tòa án này mà không có giấy phép đặc biệt từ Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Thỏa thuận cũng dự kiến cho phép khoảng thời gian ân hạn từ 6 đến 7 tháng trước khi các biện pháp cấm vận giao dịch chính thức có hiệu lực.

Giới quan sát nhận định, do hầu hết các ngân hàng quốc tế đều phụ thuộc vào hệ thống thanh toán bằng đồng USD, lệnh trừng phạt toàn diện từ Washington sẽ trực tiếp phong tỏa ICC khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Mạng lưới này có nguy cơ khiến tòa án bị “tê liệt” khi không thể thanh toán hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin, bảo hiểm, chi phí điều tra viên, cũng như trả lương cho hàng chục nhân sự mang quốc tịch Mỹ.

Trước đó, Tháng 7, chính quyền Trump cũng khởi động một chiến dịch nhằm thúc đẩy các nước khác cô lập ICC và xem xét thêm các biện pháp trừng phạt.

ICC trở thành mục tiêu đặc biệt của Washington sau khi Tòa án phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào tháng 11/2024 với cáo buộc liên quan các tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người trong xung đột Gaza. ICC khẳng định Tòa án có thẩm quyền đối với tình hình Palestine.

Mỹ chưa bao giờ là thành viên của ICC. Washington cho rằng Tòa án không có thẩm quyền đối với Mỹ và Israel nếu hai nước không chấp nhận thẩm quyền của ICC. Phía Mỹ cũng đã yêu cầu chấm dứt các cuộc điều tra và lệnh bắt giữ liên quan đến Mỹ và Israel.

Nhật Lệ