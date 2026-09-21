IMF cảnh báo kinh tế thế giới đối mặt nhiều rủi ro dù vẫn duy trì khả năng chống chịu

Ngày 20/9, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định rằng, kinh tế thế giới đang đối mặt với những rủi ro từ lạm phát dai dẳng, chi phí trả nợ gia tăng và hoạt động đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), dù nền kinh tế toàn cầu đã cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn so với lo ngại trước đây.

Phát biểu trong một cuộc đối thoại tại phiên đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Qatar ở thành phố New York (Mỹ) ngày 20/9, bà Georgieva cho biết: “Lạm phát vẫn dai dẳng. Chúng tôi không dự đoán vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là nhiều ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách”.

Bà Georgieva lưu ý rằng cuộc chiến nhằm duy trì ổn định giá cả cũng làm gia tăng chi phí và mức độ khó khăn trong việc trả nợ. Theo bà, nhận thức về sự cần thiết phải củng cố tài khóa là khá rõ ràng, nhưng các hành động cụ thể vẫn chưa tương xứng.

Bên cạnh đó, bà Georgieva nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn từ việc sử dụng đòn bẩy tài chính và hoạt động tài trợ vòng tròn trong đầu tư vào AI, cho rằng đây là “điều mà chúng ta phải hết sức lưu ý”. Bà cảnh báo: “Nếu AI gây thất vọng, bởi chúng ta đang đặt kỳ vọng rất cao, và nếu những kỳ vọng đó không trở thành hiện thực, sự thất vọng có thể dẫn đến một cú sốc đối với hệ thống”. Bà Georgieva cho biết dự báo mới của IMF về kinh tế thế giới, dự kiến được công bố vào tháng 10, sẽ phản ánh thực tế rằng các rủi ro vẫn ở mức cao. Bà nhận định: “Việc tăng trưởng duy trì quanh mức 3% là một thành tựu rất lớn, xét đến tất cả những cú sốc mà chúng ta đã phải trải qua”.

Bà Georgieva cho biết bà vẫn nhìn thấy những tín hiệu lạc quan từ việc các nước đã có những hành động đáng kể và nhanh chóng khi cần ứng phó với cú sốc nguồn cung năng lượng.

Bà nói: “Mặc dù có nhiều ý kiến nói về một thế giới bị phân mảnh. Và thực tế là thế giới đang trở nên kém thống nhất hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là một thế giới mà chúng ta phụ thuộc lẫn nhau và hợp tác với nhau”. Bà nói thêm: “Chúng ta phải thận trọng và cảnh giác. Rủi ro ở mức cao và sự bất định đang trở thành trạng thái bình thường mới”.

Thanh Vân