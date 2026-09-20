Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng:

Gieo niềm tin nơi biên cương, giữ vững thế trận lòng dân

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức tại xã Mường Lát sẽ mang đến một mùa trung thu ấm áp cho trẻ em vùng biên, đồng thời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm chăm lo cho Nhân dân, bồi đắp niềm tin, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương. Nhân dịp này, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy BĐBP về sự đồng hành của BĐBP với Nhân dân và những giải pháp xây dựng khu vực biên giới vững mạnh từ cơ sở.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Duy Liêm (Nhà Văn hóa, Cục Chính trị BĐBP)

PV: “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” là một hoạt động giàu ý nghĩa hướng về đồng bào, trẻ em ở khu vực biên giới. Vì sao Bộ Tư lệnh BĐBP lựa chọn xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để tổ chức chương trình năm 2026? Chương trình mang đến điều gì đặc biệt cho Nhân dân, nhất là trẻ em khu vực biên giới, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân: Mường Lát là địa bàn biên giới giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, nơi đồng bào các dân tộc và cán bộ, chiến sĩ biên phòng ngày ngày cùng nhau giữ gìn đường biên, cột mốc, xây dựng cuộc sống.

Tuy nhiên, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn. Chúng tôi chọn xã Mường Lát để tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 trước hết là mong muốn mang đến cho Nhân dân, nhất là trẻ em nơi đây một mùa trung thu thật vui tươi, ấm áp và ý nghĩa. Nhưng sâu xa hơn, đó là tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của BĐBP đối với Nhân dân nơi biên giới.

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là các hoạt động vui Tết Trung thu được gắn với nội dung giáo dục về biên giới, chủ quyền lãnh thổ và truyền thống cách mạng. Trước giờ khai hội, các cháu sẽ tham gia “Tiết học biên cương” ngay tại đường biên, cột mốc; tìm hiểu trực quan về chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mường Lát.

Cùng với các hoạt động giáo dục ấy, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ trao 382 suất học bổng, 2.554 phần quà trung thu cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn; đồng thời trao quà cho các tập thể, lực lượng trực tiếp phối hợp thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Đại đội 214 thuộc lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Mỗi phần quà đều chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của người lính biên phòng với Nhân dân nơi biên giới; là sự động viên để các cháu có thêm niềm vui, niềm tin và động lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Và có lẽ, sau mỗi “mùa trung thu”, điều ý nghĩa nhất không chỉ là những món quà được trao tặng, mà còn là một ký ức đẹp về một miền biên giới thân thương của Tổ quốc, về hình ảnh người lính biên phòng gần gũi, trách nhiệm và nghĩa tình. Từ những ký ức ấy, đồng bào vùng biên sẽ thêm yêu quê hương, trân trọng cuộc sống, có thêm niềm tin và động lực phấn đấu, đóng góp sức mình xây dựng quê hương, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Những dư âm và tình cảm tốt đẹp được lan tỏa từ “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cũng sẽ gieo niềm tin và ước mơ cho các em nhỏ, để mai này có những “chiến sĩ biên phòng tương lai” tiếp nối các thế hệ cha anh, góp sức giữ gìn bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

PV: Không chỉ mang đến những mùa trung thu ấm áp, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” là một trong 24 mô hình, chương trình, phong trào của BĐBP tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng triển khai chủ trương này như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân: Những năm qua, các mô hình, chương trình, phong trào nói trên đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng triển khai đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng địa bàn biên giới.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương khảo sát, nắm chắc tình hình, xác định nhu cầu thực tế của Nhân dân để xây dựng, triển khai các mô hình, chương trình, phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự bình yên, ấm no và phát triển của địa bàn biên giới làm mục tiêu.

Thực tiễn 10 năm qua cho thấy, những mô hình, chương trình, phong trào xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với từng địa bàn và có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các lực lượng, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội sẽ tạo được sức lan tỏa và hiệu quả bền vững.

Trong đó, BĐBP làm tốt vai trò nòng cốt, cầu nối, tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp; vừa trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, vừa tuyên truyền, vận động, kết nối các nguồn lực đến với cơ sở, hỗ trợ để người dân trở thành chủ thể trong quá trình phát triển địa bàn biên giới.

Có thể nói, các mô hình, chương trình, phong trào đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống của Nhân dân ở khu vực biên giới; từng bước hình thành ý thức tự chủ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đời sống Nhân dân được nâng lên, những giá trị niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố. Đó chính là nền tảng để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

PV: Thanh Hóa là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, với tuyến biên giới dài, địa bàn rộng, nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Đồng chí đánh giá thế nào về vai trò của công tác xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia?

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân: Thanh Hóa có tuyến biên giới đất liền dài, địa bàn rộng, địa hình phức tạp; đồng thời là địa bàn gắn kết chặt chẽ với nước bạn Lào. Đồng bào nhiều dân tộc cùng sinh sống, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn. Vì vậy, xây dựng biên giới vững mạnh ở Thanh Hóa không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương, mà còn góp phần giữ vững thế trận quốc phòng, an ninh và sự ổn định trên tuyến biên giới phía Tây của Tổ quốc.

Trong điều kiện đó, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới không thể chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách hay các biện pháp nghiệp vụ, mà phải dựa vào dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân, xây dựng sự đồng thuận và đồng hành của Nhân dân. Mỗi người dân là một “cột mốc sống” trên biên giới.

Theo tôi, “thế trận lòng dân” là thế trận được xây dựng bằng niềm tin và được củng cố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đối với cuộc sống của Nhân dân như: cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; quan tâm giáo dục, y tế, an sinh xã hội; chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phải gần dân, hiểu dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và giải quyết những vấn đề chính đáng ngay từ cơ sở.

Khi lòng dân thuận, Nhân dân tin tưởng, đồng lòng cùng các lực lượng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới; đó chính là nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.

PV: Thông qua chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại xã Mường Lát, Bộ Tư lệnh BĐBP mong muốn lan tỏa thông điệp gì về sự đồng hành với đồng bào và trẻ em nơi biên giới? Riêng với Thanh Hóa, cần những giải pháp nào để việc chăm lo cho đồng bào, trẻ em khu vực biên giới ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân: Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, cũng như những mô hình, chương trình, phong trào mà BĐBP triển khai trong những năm qua, đều có chung một sứ mệnh: hướng đến Nhân dân, lấy cuộc sống, sự bình yên và sự phát triển của Nhân dân làm mục tiêu. Qua đó, BĐBP muốn gửi gắm một thông điệp: trên mọi nẻo biên cương của Tổ quốc, ở đó luôn luôn có sự đồng hành của BĐBP; và ở đâu Nhân dân còn khó khăn, ở đó chúng tôi càng phải có trách nhiệm chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành.

Với Thanh Hóa, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc cũng chính là xây dựng nền tảng xã hội vững chắc để biên giới thực sự trở thành “phên giậu” của Tổ quốc, là địa bàn hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Đây là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó BĐBP tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách, chủ động tham mưu và trực tiếp phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng khác chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân. Mỗi mô hình, mỗi chương trình phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, để người dân tham gia, cùng thực hiện và cùng hưởng lợi. Khi đó, sự hỗ trợ mới thực sự tạo ra giá trị lâu dài, bền vững.

Đặc biệt, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi người dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa của biên giới, chủ quyền lãnh thổ và trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ biên giới.

Tôi tin rằng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trước hết phải giữ vững lòng dân; chăm lo cho Nhân dân chính là góp phần bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Với tinh thần đó, BĐBP sẽ tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, để mỗi đường biên, cột mốc không chỉ được bảo vệ bằng trách nhiệm của lực lượng chuyên trách, mà còn bằng niềm tin, tình cảm và ý thức trách nhiệm của chính Nhân dân nơi biên giới.

Đây cũng là cách chúng ta xây dựng một biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

Hương Thảo (thực hiện)