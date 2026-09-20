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“Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm” năm 2026 hứa hẹn đem đến nhiều cảm xúc

Nguyễn Đạt
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(Baothanhhoa.vn) - Chương trình “Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm" năm 2026 do UBND phường Hạc Thành tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn tối 24/9, truyền hình trực tiếp lúc 20h15 trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc.

“Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm” năm 2026 hứa hẹn đem đến nhiều cảm xúc

Chương trình “Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm" năm 2026 do UBND phường Hạc Thành tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn tối 24/9, truyền hình trực tiếp lúc 20h15 trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc.

Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm năm 2026 hứa hẹn đem đến nhiều cảm xúc

Mở đầu chương trình sẽ là chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục như: “Trống hội - múa lân sư rồng”, “Vâng lời Bác - Thiếu nhi vững bước vào Kỷ nguyên mới”... tái hiện không khí trung thu truyền thống xen lẫn hơi thở hiện đại, tạo nên không gian rộn ràng, rực rỡ sắc màu.

Tiếp đó, là màn trình diễn thời trang thiếu nhi với chủ đề: “Chú Cuội, Chị Hằng vui hội trăng rằm”, do các bạn mẫu nhí đến từ Câu lạc bộ thời trang nhí La Hằng thể hiện.

Các em thiếu nhi tham dự chương trình sẽ được trò chuyện về chủ đề Tết Trung thu cùng với chú Cuội và chị Hằng và cùng nhau phá cỗ.

Chương trình còn có hội thi làm đèn trung thu và mô hình con vật, đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Mỗi chiếc đèn, mỗi con vật, không chỉ là một công trình nghệ thuật tinh tế, mà còn gửi gắm trọn vẹn tình yêu thương và sự chăm lo dành cho các em thiếu nhi thân yêu.

Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm năm 2026 hứa hẹn đem đến nhiều cảm xúc

Chiếc đèn ông sao và đèn kéo quân của Tổ dân phố Mật Sơn 1.

Thời điểm này, phường Hạc Thành đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để Chương trình “Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm" năm 2026, được tổ chức trọn vẹn, an toàn và ý nghĩa.

Chương trình không chỉ là món quà yêu thương dành tặng các em thiếu nhi, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng trên địa bàn phường Hạc Thành.

Nguyễn Đạt

Từ khóa:

#Đêm hội trăng rằm #Quảng trường Lam Sơn #phường Hạc Thành #Lung linh #Thiếu nhi #Báo và Phát thanh #hoạt động #Chương trình nghệ thuật #TTV #Truyền hình trực tiếp

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