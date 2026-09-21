Thái Lan nỗ lực chốt thỏa thuận thuế quan với Mỹ và sẵn sàng ứng phó vấn đề Campuchia tại LHQ

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Bangkok đã đạt được mức thuế quan mong muốn với Mỹ nhưng phải xử lý một điều kiện bổ sung trước khi ký kết. Bên cạnh đó, Thái Lan sẵn sàng các kịch bản đối ứng nếu Campuchia đưa tranh chấp biên giới ra diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trả lời báo giới trước khi khởi hành tham dự Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA81) tại New York, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận hiện chưa có cuộc gặp song phương chính thức nào được lên lịch giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Liên quan đến các đàm phán thương mại, Thủ tướng Anutin cho biết Thái Lan đã đạt được thỏa thuận cơ bản về mức thuế quan mong muốn trong khuôn khổ hiện tại (dự kiến duy trì ở mức 19% hoặc thấp hơn). Tuy nhiên, Washington vừa đưa ra một “điều kiện bổ sung” chưa được công bố chi tiết mà phía Thái Lan cần hoàn tất.

Về mặt an ninh - đối ngoại, Thủ tướng Anutin khẳng định chuyến công du Mỹ lần này mang tính chất tham dự diễn đàn đa phương Liên Hợp Quốc chứ không phải chuyến thăm song phương. Dù vậy, nếu có cơ hội trao đổi với phía Mỹ, ông sẽ thảo luận về việc thực hiện các cam kết trong Tuyên bố chung Thái Lan – Campuchia.

Đề cập đến tranh chấp biên giới với Campuchia, Thủ tướng Thái Lan cho biết Bangkok đã chuẩn bị sẵn sàng một đội ngũ chuyên gia và phản ứng ngoại giao toàn diện nếu Campuchia chủ động nêu vấn đề này tại kỳ họp UNGA81.

Bộ Ngoại giao Thái Lan hoàn toàn tự tin vào các căn cứ pháp lý và bước đi hiện tại, bao gồm cả các cuộc đàm phán đang diễn ra theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) mà Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow vừa chủ trì tuần trước.

Tiếp nối các hoạt động ngoại giao đa phương tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Thủ tướng Anutin Charnvirakul dự kiến sẽ sang London (Vương quốc Anh) trong hai ngày 25 và 26/9.

Tại đây, người đứng đầu Chính phủ Thái Lan sẽ có các cuộc làm việc quan trọng với đại diện giới tài chính, ngân hàng và các doanh nghiệp hàng đầu Vương quốc Anh nhằm thu hút dòng vốn đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số và thương mại song phương giữa hai nước.

Nhật Lệ