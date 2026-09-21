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Châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay trong quý IV

Thúy Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Châu Âu đang đứng trước nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay trong quý IV, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục đe dọa các tuyến cung ứng truyền thống. Để bù đắp thiếu hụt, khu vực này đang phải tìm kiếm nguồn cung từ những thị trường xa như Hàn Quốc, nơi dự kiến tăng xuất khẩu nhiên liệu máy bay sang châu Âu lên mức cao nhất 4 năm trong tháng 9.

Châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay trong quý IV

Châu Âu đang đứng trước nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay trong quý IV, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục đe dọa các tuyến cung ứng truyền thống. Để bù đắp thiếu hụt, khu vực này đang phải tìm kiếm nguồn cung từ những thị trường xa như Hàn Quốc, nơi dự kiến tăng xuất khẩu nhiên liệu máy bay sang châu Âu lên mức cao nhất 4 năm trong tháng 9.

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Châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay trong quý IV

Kể từ khi xung đột Iran bùng phát hơn 6 tháng trước, châu Âu đã tăng nhập khẩu nhiên liệu máy bay từ Nigeria, Mỹ và Canada. Xung đột làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, khiến khoảng một nửa lượng nhiên liệu máy bay nhập khẩu của châu Âu bị ảnh hưởng.

Tình hình có thể tiếp tục căng thẳng khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung gia tăng cùng với những diễn biến mới tại Trung Đông. Công ty tư vấn Energy Aspects dự báo châu Âu sẽ thiếu khoảng 510.000 thùng nhiên liệu máy bay/ngày trong quý IV, trong khi Mỹ được dự báo dư cung 18.000 thùng/ngày và khu vực châu Á - Thái Bình Dương dư khoảng 419.000 thùng/ngày. Xu hướng thiếu hụt tại châu Âu cũng đã xuất hiện trong quý III.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang nổi lên như một nguồn cung quan trọng cho thị trường châu Âu. Theo công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler, lượng nhiên liệu máy bay nhập khẩu từ Hàn Quốc trong tháng 9 đạt khoảng 129.000 thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 10/2022. Dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG) cũng cho thấy khối lượng tương tự.

Công ty nghiên cứu thị trường Sparta Commodities, nhận định nhập khẩu nhiên liệu máy bay của châu Âu sẽ tiếp tục tăng do khu vực này được dự báo vẫn thiếu nguồn cung.

Nhiên liệu máy bay thuộc nhóm sản phẩm chưng cất trung gian, cùng với dầu diesel và dầu gasoil. Giá dầu diesel tại châu Âu đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tuần này và vượt giá tại thị trường châu Á. Theo Sparta Commodities, chênh lệch giá ngày càng lớn giữa hai khu vực đang tạo động lực để các nhà cung cấp tăng xuất khẩu nhiên liệu sang châu Âu.

Châu Á từ lâu là nguồn cung linh hoạt cho thị trường nhiên liệu máy bay châu Âu. Khi chênh lệch giá giữa hai khu vực tạo đủ lợi nhuận, các nhà giao dịch thường chuyển hướng nguồn hàng sang châu Âu. Dữ liệu Kpler cho thấy lượng nhiên liệu máy bay xuất khẩu trung bình mỗi tháng từ châu Á sang châu Âu đạt khoảng 1,5 triệu thùng trong năm 2025.

Trong khi đó, ngành lọc dầu Hàn Quốc đang gia tăng sản lượng. Số liệu của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy sản lượng nhiên liệu máy bay trong tháng 7 đạt gần 13,89 triệu thùng, cao nhất trong 7 năm, trong khi xuất khẩu đạt mức cao nhất trong 3 năm rưỡi.

Sản lượng tăng nhờ các nhà máy lọc dầu nâng công suất xử lý dầu thô. Số liệu sơ bộ cho thấy các nhà máy lọc dầu Hàn Quốc xử lý khoảng 2,7 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng 7, tăng 16% so với tháng 6. Các nhà giao dịch dự báo công suất xử lý trong tháng 8 sẽ tiếp tục cao hơn tháng 7.

Trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông chưa ổn định và lượng tồn kho tại châu Âu tiếp tục giảm, việc Hàn Quốc và các nhà cung cấp ngoài khu vực gia tăng xuất khẩu đang trở thành nguồn bổ sung quan trọng đối với thị trường nhiên liệu máy bay châu Âu.

Thúy Hà

Từ khóa:

#Châu Âu #Nhiên liệu #Máy bay #Thị trường #Chính phủ Hàn Quốc #Xuất khẩu #Trung đông #khu vực #Xung đột

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