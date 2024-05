Liên minh châu Âu và Na Uy ký thỏa thuận Đối tác an ninh và phòng thủ mới

Thỏa thuận Đối tác An ninh và Phòng thủ mới phản ánh mối quan hệ song phương mạnh mẽ giữa Liên minh châu Âu và Na Uy - vốn là đối tác liên kết chặt chẽ nhất của khối.

(Nguồn: Shuttestock)

Ngày 28/5, Liên minh châu Âu (EU) và Na Uy đã ký kết thỏa thuận Đối tác an ninh và phòng thủ mới. Thỏa thuận được Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell, cùng với Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy ký kết bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng EU diễn ra tại thủ đô Brussels (Bỉ).

Thỏa thuận Đối tác An ninh và Phòng thủ mới phản ánh mối quan hệ song phương mạnh mẽ giữa EU và Na Uy - vốn là đối tác liên kết chặt chẽ nhất của khối.

Đây là bước tiến mới trong quan hệ hai bên, góp phần vào an ninh tập thể mang lại lợi ích cho cả công dân Na Uy và EU.

Thỏa thuận bao gồm các lĩnh vực hợp tác hiện có như tiếp tục hỗ trợ chung cho Ukraine; Na Uy tham gia các nhiệm vụ và hoạt động trong khuôn khổ Chính sách An ninh và Quốc phòng chung của EU (CSDP), cũng như tham gia các sáng kiến quốc phòng của EU.

Ngoài ra, mối quan hệ đối tác còn thúc đẩy hợp tác thực tiễn trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, an ninh mạng, chống thao túng và can thiệp thông tin từ nước ngoài, bao gồm thông tin sai lệch, đồng thời đưa ra các tham vấn mới về hòa giải hòa bình.

Quan hệ đối tác cũng xác định các cơ hội mới cho các hành động chung, ví dụ như về khả năng phục hồi cơ sở hạ tầng quan trọng và bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới nước. Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng thúc đẩy hợp tác trên thực địa giữa các Phái đoàn EU và Đại sứ quán Na Uy.

EU đang tăng cường bộ công cụ hợp tác về an ninh và quốc phòng thông qua các Thỏa thuận An ninh và Quốc phòng mới với các quốc gia được lựa chọn.

Việc phát triển các quan hệ hợp tác phù hợp và có lợi ích cho cả hai bên là một trụ cột quan trọng trong nỗ lực an ninh và quốc phòng của EU, như được nhấn mạnh trong sáng kiến “La bàn chiến lược” của EU. Công cụ mới này dựa trên các quan hệ hợp tác lâu đời của EU.

Đây là một khuôn khổ hợp tác chính trị phi ràng buộc được thiết kế riêng cho các đối tác được lựa chọn, đồng thời cấu trúc mối quan hệ rộng lớn và sâu sắc của châu Âu trên toàn bộ lĩnh vực thúc đẩy hòa bình, an ninh và quốc phòng.

Thông qua việc ký kết thỏa thuận này, EU và Na Uy chứng minh sự cam kết mạnh mẽ đối với việc tăng cường an ninh và ổn định không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu./.

Theo TTXVN