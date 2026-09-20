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Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mường Lát

Minh Hiếu
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(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp về dự Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tại xã Mường Lát, chiều 20/9, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mường Lát.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mường Lát

Nhân dịp về dự Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tại xã Mường Lát, chiều 20/9, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mường Lát.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mường Lát

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Mường Lát.

Cùng tham dự có Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, Quân sự, học sinh xã Mường Lát.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mường Lát

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các thành viên đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mường Lát

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dâng hoa tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mường Lát

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mường Lát

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mường Lát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mường Lát

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Vũ Quốc Ân thành kính dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mường Lát

Các em học sinh dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương, chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc. Sự hy sinh ấy là nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Minh Hiếu

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #các Anh hùng liệt sĩ #xã Mường Lát #Dâng hương tưởng niệm #Lê Đức Thái #ĐBQH #Đại biểu #Đầu Thanh Tùng #Đêm hội trăng rằm #Tỉnh ủy

Chủ đề Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái

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