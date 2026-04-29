Canada sẵn sàng đàm phán thuế quan với Mỹ, nhưng không vội theo đuổi thỏa thuận mang tính tạm thời

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Ottawa sẵn sàng thúc đẩy một thỏa thuận với Mỹ nhằm giải quyết các tranh chấp thuế quan hiện nay, song nhấn mạnh Canada không vội vàng theo đuổi các thỏa thuận mang tính tạm thời hoặc quy mô hạn chế.

Canada sẵn sàng đàm phán dỡ bỏ thuế quan với Mỹ. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, ông Carney cho rằng tranh chấp thuế quan giữa hai nước có thể được giải quyết trong vòng “vài ngày” nếu phía Mỹ thể hiện đủ “khả năng và thiện chí” để thúc đẩy tiến trình. Tuy nhiên, ông khẳng định Canada ưu tiên một thỏa thuận toàn diện, bảo đảm lợi ích lâu dài, thay vì chấp nhận các giải pháp ngắn hạn.

Hiện Mỹ vẫn duy trì mức thuế nhập khẩu cao đối với một số mặt hàng chủ lực của Canada, bao gồm thép, nhôm, đồng, linh kiện ô tô, gỗ xẻ và các sản phẩm từ gỗ.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Reuters

Theo Thủ tướng Carney, Canada sẵn sàng làm việc để dỡ bỏ một phần các mức thuế này, nhưng sẽ không đánh đổi bằng những thỏa thuận “gây bất lợi”. Ông nhấn mạnh: Canada cần “một thỏa thuận tốt vào đúng thời điểm”, đồng thời cho rằng một giải pháp hợp lý có thể đạt được trong thời gian ngắn nếu có thêm các bước đi cụ thể từ phía Mỹ. Lập trường này được xem là nhằm tránh kịch bản đạt được những thỏa thuận mang tính tạm thời nhưng không giải quyết căn bản các vấn đề thương mại song phương.

Chính phủ Canada hiện đang đánh giá kỹ lưỡng các phương án đàm phán, trong đó chú trọng đến việc bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước sức ép cạnh tranh và các biện pháp thương mại từ Mỹ.

Một số đối tác lớn của Mỹ như Anh, Nhật và EU đã đạt được các thỏa thuận thương mại với Washington trong năm 2025. Tuy nhiên, theo giới phân tích, nhiều thỏa thuận trong số này vẫn duy trì một số mức thuế nhất định, khiến hiệu quả thực tế chưa đạt như kỳ vọng.

Ottawa đang theo đuổi cách tiếp cận thận trọng hơn, hướng tới một khuôn khổ thương mại ổn định, cân bằng lợi ích và có tính bền vững cao hơn trong quan hệ với Mỹ – đối tác thương mại lớn nhất của Canada.

Vân Bình

Nguồn: Reuters