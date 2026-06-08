Israel không kích Iran bất chấp cảnh báo của tổng thống Trump

Israel ngày 8/6 xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự ở miền Tây và miền Trung Iran, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ngăn chặn các hành động quân sự mới có thể ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán với Tehran.

Israel đáp trả Iran bằng các cuộc tấn công mới. Ảnh: Samaa

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các máy bay chiến đấu đã tấn công một loạt mục tiêu quân sự tại miền Tây và miền Trung Iran trong đợt không kích diễn ra rạng sáng 8/6.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại thủ đô Tehran cùng các thành phố Isfahan và Tabriz. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, Israel đã sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không trong đợt tấn công mới nhất.

Phía Israel chưa công bố chi tiết các mục tiêu bị tấn công cũng như kết quả của chiến dịch. Tuy nhiên, giới chức nước này khẳng định các cuộc không kích nhằm vào những cơ sở quân sự của Iran.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông. Đây được xem là một trong những diễn biến quân sự đáng chú ý nhất kể từ khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đề nghị Israel tránh tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao đang được Washington thúc đẩy với Tehran. Theo Axios, ông Trump cho rằng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận và không muốn các hành động quân sự mới làm phức tạp tiến trình đàm phán.

Tuy nhiên, các cuộc không kích của Israel vẫn diễn ra chỉ vài giờ sau những tuyên bố trên. Phát biểu với báo giới, ông Trump khẳng định các diễn biến quân sự mới sẽ không làm chệch hướng các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.

Giới quan sát nhận định, việc Israel tiếp tục mở các đợt tấn công vào lãnh thổ Iran có thể đặt các nỗ lực ngoại giao hiện nay trước nhiều thách thức, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa hai bên trong thời gian tới.

Bích Hồng