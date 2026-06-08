Pháp điều chỉnh công tác chuẩn bị G7 để bảo đảm sự tham gia của Mỹ

Nước chủ nhà Pháp đang nỗ lực tối đa trong công tác hậu cần và ngoại giao nhằm bảo đảm Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự trọn vẹn Hội nghị Thượng đỉnh G7 sắp tới, trong bối cảnh các đồng minh bờ Đại Tây Dương còn nhiều bất đồng sâu sắc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron (phía trước) đã tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại bữa tối ở nhà hàng Le Jules Verne trên tháp Eiffel, Paris. Ảnh chụp ngày 13 tháng 7 năm 2017. Ảnh: AFP

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains, Đông Nam nước Pháp. Nhằm bảo đảm sự hiện diện của phái đoàn Mỹ, chính phủ Pháp đã đưa ra những điều chỉnh hậu cần phù hợp

Theo các nguồn tin ngoại giao từ Điện Élysée, Tổng thống Emmanuel Macron đã quyết định lùi ngày khai mạc hội nghị (vốn được lên kế hoạch ban đầu vào ngày 14/6) để phù hợp với lịch trình cá nhân của Tổng thống Donald Trump tại Washington. Bên cạnh đó, danh sách khách mời cũng được nước chủ nhà cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tránh gây ra những căng thẳng ngoại giao không đáng có ngay trước thềm nghị sự.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã dành gần một thập kỷ để tìm ra công thức “quản lý” tính khí khó đoán của Tổng thống Donald Trump. Thực tế chứng minh, các chuyến công du thành công nhất của ông Trump đều gắn liền với sự tiếp đón nồng hậu từ các hoàng gia trong những cung điện lộng lẫy, như bữa tối với Vua và Hoàng hậu Hà Lan tại Hague, hay sự chào đón tại Cung điện Windsor ở Anh.

Nước Pháp hiểu rõ điều này và đang làm mọi cách để ngăn kịch bản ông Trump nổi giận hoặc ra về sớm như tại hội nghị G7 ở Canada trước đây.

Hình ảnh các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2025 ở Canada vào ngày 16 tháng 6 năm 2025. Ảnh: AFP

Để tạo dựng một bầu không khí đối thoại thuận lợi, Điện Élysée đang xem xét một nghi thức đón tiếp đặc biệt: Tổ chức bữa tối riêng giữa Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng thống Donald Trump tại Cung điện Versailles vào ngày cuối cùng của hội nghị (17/6).

Bên cạnh nỗ lực hậu cần, chương trình nghị sự của G7 năm nay cũng được định hướng xoay quanh các chủ đề mà Mỹ đặc biệt quan tâm, trọng tâm là vấn đề “mất cân đối trong kinh tế toàn cầu” và các chính sách trợ cấp thương mại. Châu Âu hy vọng đây sẽ là cơ hội để thuyết phục Washington tái khẳng định cam kết mạnh mẽ với nhóm.

Dù vậy, giới quan sát nhận định hội nghị lần này vẫn đối mặt với nhiều biến số khó lường từ các cuộc khủng hoảng quốc tế như hồ sơ Iran và Xung đột tại Ukraine. Do đó, những điều chỉnh linh hoạt của Pháp trong công tác chuẩn bị được xem là bước đi thực tế cần thiết để duy trì sự gắn kết của G7 trước những thách thức toàn cầu.

Nhật Lệ