Nhật Bản lần đầu công khai tên lửa HVGP trong cuộc tập trận quy mô lớn

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) ngày 7/6 đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật thường niên quy mô lớn gần núi Phú Sĩ với sự tham gia của khoảng 3.000 binh sĩ, lần đầu tiên công khai hệ thống tên lửa lượn siêu tốc mới được triển khai nhằm tăng cường năng lực phòng thủ các đảo xa.

Hệ thống phóng đạn lượn siêu tốc đã được giới thiệu lần đầu tiên trước công chúng trong cuộc tập trận bắn đạn thật của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất tại tỉnh Shizuoka hôm 7/6/2026. Ảnh: JIJI

Cuộc diễn tập được tổ chức tại thao trường Higashi-Fuji thuộc tỉnh Shizuoka, với sự tham gia của khoảng 3.000 quân nhân, gần 50 xe tăng cùng nhiều phương tiện chiến đấu hiện đại. Tổng cộng khoảng 69,5 tấn đạn dược đã được sử dụng trong hoạt động huấn luyện.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, kịch bản diễn tập tập trung vào nhiệm vụ ngăn chặn và đẩy lùi lực lượng đối phương đổ bộ lên các đảo xa của nước này, tương tự nội dung được triển khai trong cuộc diễn tập năm ngoái.

Điểm đáng chú ý là Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản lần đầu tiên giới thiệu công khai bệ phóng tên lửa lượn siêu tốc Type-25 HVGP. Hệ thống này được triển khai tại Trại Fuji từ tháng 3 năm nay và được xem là một trong những năng lực mới nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các đảo tiền tiêu của Nhật Bản. Ngoài các đơn vị thiết giáp, cuộc diễn tập còn có sự tham gia của lực lượng trinh sát sử dụng máy bay không người lái (UAV) và các khoa mục tác chiến chống UAV.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhấn mạnh việc xây dựng phương thức phòng thủ mới là nhiệm vụ cấp bách đối với nước này.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Tokyo tiếp tục đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân đội. Năm 2022, Nhật Bản công bố kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng trị giá 43.000 tỷ yên (khoảng 268 tỷ USD) trong vòng 5 năm nhằm ứng phó với môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Giới quan sát cho rằng, dù Bộ Quốc phòng Nhật Bản không nêu đích danh quốc gia nào trong kịch bản diễn tập, nội dung phòng thủ đảo xa được cho là phản ánh những quan ngại ngày càng gia tăng của Tokyo trước các thách thức an ninh trên biển trong khu vực.

Bích Hồng