Thanh Hóa công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các ngành, địa phương bám sát các nội dung cốt lõi của quy hoạch, đặc biệt là 5 quan điểm phát triển, 4 đột phá phát triển, mô hình “5 trụ cột phát triển - 3 không gian kinh tế - 5 trung tâm động lực - 6 hành lang kinh tế”, hệ thống chỉ tiêu và 8 nhóm giải pháp trọng tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị.

Sáng 8/6, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Mở rộng không gian phát triển, kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ đã công bố Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 30/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện nhằm cập nhật các chủ trương, định hướng phát triển mới của Trung ương; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn của tỉnh trong bối cảnh mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, hệ thống hạ tầng và tổ chức không gian phát triển đang có nhiều thay đổi. Đây cũng là căn cứ quan trọng để bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Điểm nhấn nổi bật của quy hoạch điều chỉnh lần này là việc tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội theo mô hình “5 trụ cột phát triển - 3 không gian kinh tế - 5 trung tâm động lực - 6 hành lang kinh tế”, thể hiện tư duy phát triển mới, tầm nhìn dài hạn và khát vọng đưa Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Theo quy hoạch, tỉnh sẽ tập trung phát triển 5 trụ cột chính gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng; nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; dịch vụ, thương mại, logistics; du lịch; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là những lĩnh vực được xác định giữ vai trò động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh.

Cùng với đó, Thanh Hóa tổ chức 3 không gian kinh tế gồm không gian kinh tế ven biển, không gian kinh tế đồng bằng và không gian kinh tế miền núi. Mỗi không gian được định hướng phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên, lợi thế so sánh và tiềm năng riêng, qua đó tạo sự liên kết vùng, khai thác hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các khu vực.

Đặc biệt, quy hoạch xác định 5 trung tâm động lực có vai trò hạt nhân tăng trưởng của tỉnh. Trong đó, trung tâm động lực phía Nam với hạt nhân là Khu kinh tế Nghi Sơn tiếp tục được xác định là cực tăng trưởng cấp vùng, là trung tâm công nghiệp, năng lượng, dịch vụ cảng biển và logistics trọng điểm của cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trung tâm động lực khu vực Đô thị Thanh Hóa và phụ cận được xác định là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật của tỉnh; đồng thời là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.

Khu vực Sầm Sơn - Hải Tiến được định hướng trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc gia và quốc tế; khu vực Bỉm Sơn - Thạch Quảng là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ phía Bắc; trong khi Lam Sơn - Sao Vàng được xác định là trung tâm động lực mới gắn với Cảng hàng không Thọ Xuân, công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Song hành với các trung tâm động lực là hệ thống 6 hành lang kinh tế giữ vai trò kết nối nội tỉnh, liên vùng và quốc tế. Đó là hành lang kinh tế Bắc - Nam phía Đông; hành lang Bắc - Nam phía Tây; hành lang Đông - Tây; hành lang Đông Bắc; hành lang ven biển; và hành lang kinh tế quốc tế kết nối Cảng biển Nghi Sơn, Cảng hàng không Thọ Xuân với các tỉnh Tây Bắc và nước CHDCND Lào thông qua Cửa khẩu quốc tế Na Mèo.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của quy hoạch là định hướng nghiên cứu thành lập Khu kinh tế số và đổi mới sáng tạo Thanh Hóa nhằm tạo không gian phát triển mới cho các ngành công nghệ cao, dịch vụ số và kinh tế số. Khu kinh tế này dự kiến được nghiên cứu hình thành tại khu vực Đô thị Thanh Hóa và Lam Sơn - Sao Vàng, tạo dư địa phát triển cho các ngành công nghệ cao và kinh tế số.

Quang cảnh hội nghị.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu tiếp tục phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm cảng biển, công nghiệp, dịch vụ và đô thị ven biển trọng điểm của cả nước; đồng thời hình thành các trung tâm logistics quy mô lớn, các khu công nghiệp hiện đại và hệ thống đô thị động lực có khả năng lan tỏa mạnh mẽ.

Đối với lĩnh vực đô thị, Thanh Hóa đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt tối thiểu 50%, phát triển hệ thống đô thị đa trung tâm gắn với giao thông công cộng hiện đại và các hành lang kinh tế - đô thị.

Việc công bố điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo đảm thực hiện quy định của pháp luật, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển, tiềm năng và lợi thế của tỉnh để thu hút nguồn lực đầu tư.

Khẩn trương đưa quy hoạch vào cuộc sống

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, nhấn mạnh: Việc công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa là bước khởi đầu đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức quản lý phát triển, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ hội để tỉnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế phát triển, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, quy hoạch là căn cứ quan trọng để các cấp, các ngành và địa phương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động nhằm tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải công khai nội dung quy hoạch thuộc phạm vi quản lý; đồng thời cán bộ, công chức, viên chức các cấp cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc các nội dung quy hoạch để phục vụ công tác quản lý, điều hành. Đặc biệt, các sở, ngành phải hiểu rõ phương án quy hoạch của ngành mình và từng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai hiệu quả. Các cấp, các ngành cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án liên quan nhằm bảo đảm đồng bộ và thống nhất với Quy hoạch tỉnh đã được điều chỉnh. Trước mắt, cần tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã, phường; các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn và tại các địa phương. Mục tiêu là hoàn thành việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch trong năm 2026; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương bám sát các nội dung cốt lõi của quy hoạch, đặc biệt là 5 quan điểm phát triển, 4 đột phá phát triển, mô hình “5 trụ cột phát triển - 3 không gian kinh tế - 5 trung tâm động lực - 6 hành lang kinh tế”, hệ thống chỉ tiêu và 8 nhóm giải pháp trọng tâm.

Các ngành, địa phương bám sát các nội dung cốt lõi của quy hoạch, đặc biệt là 5 quan điểm phát triển, 4 đột phá phát triển, mô hình “5 trụ cột phát triển - 3 không gian kinh tế - 5 trung tâm động lực - 6 hành lang kinh tế”, hệ thống chỉ tiêu và 8 nhóm giải pháp trọng tâm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm

Trên cơ sở đó, từng ngành, từng địa phương phải cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế và chính sách phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Với tinh thần cầu thị và luôn sẵn sàng chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón tiếp cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền quy hoạch để truyền tải đầy đủ, kịp thời, chính xác những nội dung cốt lõi của quy hoạch tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua việc lan tỏa các thông tin chính thống về quy hoạch, các doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ có điều kiện tiếp cận đầy đủ hơn về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh, từ đó nghiên cứu, lựa chọn cơ hội hợp tác đầu tư phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra điều chỉnh quy hoạch.

Khẳng định quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Thanh Hóa sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch; bảo đảm an ninh, an toàn cho các nhà đầu tư. Tỉnh Thanh Hóa luôn xem thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh. Trên tinh thần đó, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh và phát triển lâu dài tại Thanh Hóa.

Việc công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Lê Hợi