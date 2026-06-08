Công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Việc được bổ nhiệm lần này không chỉ là niềm vinh dự của các đồng chí, mà còn thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức cơ quan, đơn vị nơi các đồng chí công tác; đồng thời là sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với từng đồng chí trên cương vị mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định cho các đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm.

Sáng 8/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trực tiếp trao Quyết định.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận đồng chí Nguyễn Tiến Duy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định.

Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Mai Huy Hoàng, thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh để điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Thanh Hải thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc, thôi phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn (thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa), bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc và giao phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Khắc Thắng thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ Thư ký đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, để điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chúc mừng 4 đồng chí vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Đồng thời đề nghị các đồng chí được nhận quyết định tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Việc được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với mỗi đồng chí. Đây là sự ghi nhận, tin tưởng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức cơ quan, đơn vị nơi các đồng chí công tác và là sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các đồng chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị trong thời gian tới các đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, cầu thị, không ngừng rèn luyện, tự nghiên cứu để trau dồi thêm kiến thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới được giao. Cùng với đó, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, trong quá trình công tác phải luôn đặt lợi ích của tỉnh, đặt lợi ích của cơ quan, đơn vị lên trên hết và trước hết.

Tuyệt đối chấp hành quy chế làm việc, chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động và nhất là phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo. Nêu cao tinh thần sâu sát địa phương, cơ sở, từ đó lắng nghe, thấu hiểu và có giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ quan, đơn vị. Có những giải pháp để đưa ngành, lĩnh vực, cơ quan có bước phát triển mới, ngang tầm với nhiệm vụ của các đồng chí được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng các đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lần này sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của tập thể cán bộ cơ quan nơi các đồng chí công tác và xứng đáng với niềm tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thay mặt các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Tiến Duy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; khẳng định quyết tâm sẽ nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Quốc Hương