Tuần này, Tây Ban Nha bỏ phiếu về việc rút khỏi NATO, trục xuất quân đội Mỹ

Quốc hội Tây Ban Nha tuần này sẽ bước vào một phiên bỏ phiếu mang tính bước ngoặt, quyết định số phận tư cách thành viên NATO của quốc gia này cũng như tương lai các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ.

Hình ảnh Quốc hội Tây Ban Nha. Ảnh: EP

Theo các nguồn tin tại Madrid, toàn thể Quốc hội Tây Ban Nha sẽ tiến hành bỏ phiếu về một kiến nghị gây tranh cãi lớn do khối Khối Binh lính Quốc gia (BNG) đệ trình. Bản kiến nghị này không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu Tây Ban Nha ngay lập tức rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà còn kêu gọi giải tán hoàn toàn liên minh quân sự này.

Đáng chú ý, kiến nghị cũng lên án mạnh mẽ các thỏa thuận quốc phòng hiện hành giữa Madrid và Washington. Các nghị sĩ thúc đẩy kiến nghị yêu cầu đóng cửa và cấm hoàn toàn sự hiện diện của quân đội Mỹ tại hai căn cứ quân sự chiến lược là Morón và Rota, chấm dứt đặc quyền sử dụng lãnh thổ Tây Ban Nha của Washington.

Bên ngoài căn cứ quân sự Morón ngày 23 tháng 8 năm 2021 tại Seville (Andalusia, Tây Ban Nha). Ảnh: Europa

Quyết định bỏ phiếu tuần này đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ Lầu Năm Góc và các đồng minh phương Tây, bởi Rota và Morón là hai mắt xích không thể thay thế trong cấu trúc an ninh toàn cầu của Mỹ:

Trước đó, ngày 24/4, hãng tin Reuters và các cơ quan thông tấn đồng loạt đưa tin rò rỉ email nội bộ của Lầu Năm Góc trong đó tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kịch bản trừng phạt Tây Ban Nha bằng cách "đình chỉ tư cách thành viên NATO" vì nước này không cho Mỹ dùng căn cứ Rota và Morón để tấn công Iran.

Đúng hơn 1 tháng sau vụ rò rỉ gây chấn động đó, phe lập pháp Tây Ban Nha (cụ thể là khối BNG) chính thức đưa việc rút khỏi NATO và trục xuất quân đội Mỹ ra bỏ phiếu công khai tại Quốc hội.

Dù kiến nghị của khối BNG được đánh giá là khó vượt qua được sự phản đối của các đảng lớn theo đường lối trung hữu và trung tả tại Tây Ban Nha, việc đưa vấn đề này ra bỏ phiếu công khai tại Toàn thể Quốc hội phản ánh làn sóng rạn nứt nội bộ sâu sắc tại châu Âu liên quan đến chi tiêu quốc phòng và vai trò ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là khi Washington đang bị phân tâm bởi các điểm nóng xung đột khác.

Nhật Lệ