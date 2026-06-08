Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Tuần này, Tây Ban Nha bỏ phiếu về việc rút khỏi NATO, trục xuất quân đội Mỹ

Nhật Lệ
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Quốc hội Tây Ban Nha tuần này sẽ bước vào một phiên bỏ phiếu mang tính bước ngoặt, quyết định số phận tư cách thành viên NATO của quốc gia này cũng như tương lai các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ.

Tuần này, Tây Ban Nha bỏ phiếu về việc rút khỏi NATO, trục xuất quân đội Mỹ

Quốc hội Tây Ban Nha tuần này sẽ bước vào một phiên bỏ phiếu mang tính bước ngoặt, quyết định số phận tư cách thành viên NATO của quốc gia này cũng như tương lai các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ.

Tuần này, Tây Ban Nha bỏ phiếu về việc rút khỏi NATO, trục xuất quân đội Mỹ

Hình ảnh Quốc hội Tây Ban Nha. Ảnh: EP

Theo các nguồn tin tại Madrid, toàn thể Quốc hội Tây Ban Nha sẽ tiến hành bỏ phiếu về một kiến nghị gây tranh cãi lớn do khối Khối Binh lính Quốc gia (BNG) đệ trình. Bản kiến nghị này không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu Tây Ban Nha ngay lập tức rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà còn kêu gọi giải tán hoàn toàn liên minh quân sự này.

Đáng chú ý, kiến nghị cũng lên án mạnh mẽ các thỏa thuận quốc phòng hiện hành giữa Madrid và Washington. Các nghị sĩ thúc đẩy kiến nghị yêu cầu đóng cửa và cấm hoàn toàn sự hiện diện của quân đội Mỹ tại hai căn cứ quân sự chiến lược là Morón và Rota, chấm dứt đặc quyền sử dụng lãnh thổ Tây Ban Nha của Washington.

Tuần này, Tây Ban Nha bỏ phiếu về việc rút khỏi NATO, trục xuất quân đội Mỹ

Bên ngoài căn cứ quân sự Morón ngày 23 tháng 8 năm 2021 tại Seville (Andalusia, Tây Ban Nha). Ảnh: Europa

Quyết định bỏ phiếu tuần này đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ Lầu Năm Góc và các đồng minh phương Tây, bởi Rota và Morón là hai mắt xích không thể thay thế trong cấu trúc an ninh toàn cầu của Mỹ:

Trước đó, ngày 24/4, hãng tin Reuters và các cơ quan thông tấn đồng loạt đưa tin rò rỉ email nội bộ của Lầu Năm Góc trong đó tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kịch bản trừng phạt Tây Ban Nha bằng cách "đình chỉ tư cách thành viên NATO" vì nước này không cho Mỹ dùng căn cứ Rota và Morón để tấn công Iran.

Đúng hơn 1 tháng sau vụ rò rỉ gây chấn động đó, phe lập pháp Tây Ban Nha (cụ thể là khối BNG) chính thức đưa việc rút khỏi NATO và trục xuất quân đội Mỹ ra bỏ phiếu công khai tại Quốc hội.

Dù kiến nghị của khối BNG được đánh giá là khó vượt qua được sự phản đối của các đảng lớn theo đường lối trung hữu và trung tả tại Tây Ban Nha, việc đưa vấn đề này ra bỏ phiếu công khai tại Toàn thể Quốc hội phản ánh làn sóng rạn nứt nội bộ sâu sắc tại châu Âu liên quan đến chi tiêu quốc phòng và vai trò ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là khi Washington đang bị phân tâm bởi các điểm nóng xung đột khác.

Nhật Lệ

Từ khóa:

#Tây ban nha #Bỏ phiếu #Quân đội Mỹ #Nato #Quốc hội #Căn cứ quân sự #Trục xuất #Kiến nghị #Quyết định

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Israel không kích Iran bất chấp cảnh báo của tổng thống Trump

Israel không kích Iran bất chấp cảnh báo của tổng thống Trump

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Israel ngày 8/6 xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự ở miền Tây và miền Trung Iran, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ngăn chặn các hành động quân sự mới có thể ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán...
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm: Các quốc gia ngày càng phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm: Các quốc gia ngày càng phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển cho biết ngày càng nhiều quốc gia đang dựa vào vũ khí hạt nhân như một công cụ thể hiện sức mạnh quốc gia, đảo ngược những nỗ lực nhằm cắt giảm số lượng và vai trò của loại vũ khí này.
Tổng thống Hàn Quốc công bố 4 trọng tâm điều hành quốc gia

Tổng thống Hàn Quốc công bố 4 trọng tâm điều hành quốc gia

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thông báo chính phủ sẽ chuyển đổi thành một “chính phủ thực dụng đổi mới”, chủ động ứng phó với những biến động toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên công nghệ cao nhằm củng cố vị thế của đất nước...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh