Động đất 7,8 độ ở Philippines: Ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương

Ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,8 độ ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines vào sáng 8/6. Quân đội và lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới các khu vực chịu thiệt hại nặng để tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ người dân.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ở General Santos, đảo Mindanao, Philippines, ngày 8 tháng 6 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Theo giới chức phòng vệ dân sự Philippines, các cơ quan chức năng đang xác minh báo cáo sơ bộ về 32 trường hợp tử vong và hơn 200 người bị thương trên đảo Mindanao, chủ yếu do các công trình đổ sập, mảnh vỡ rơi trúng người và sạt lở đất.

Chính phủ Philippines đã huy động quân đội cùng các lực lượng ứng phó thảm họa tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất để triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân và đánh giá thiệt hại.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã chỉ đạo triển khai ứng phó khẩn cấp trên toàn đảo Mindanao, yêu cầu các cơ quan chuẩn bị nguồn cung cứu trợ, trung tâm sơ tán và sẵn sàng cho các hoạt động cứu hộ.

Thành phố General Santos, nơi sinh sống của khoảng 700.000 người, được xác định là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất. Nhiều cửa hàng, nhà ở và công trình công cộng bị hư hại nghiêm trọng; một số tòa nhà bị đổ sập hoàn toàn.

Cơ quan địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận hơn 200 dư chấn sau trận động đất chính, trong đó ít nhất 9 dư chấn có cường độ mạnh và được cảm nhận rõ trên khắp đảo Mindanao. Dư chấn mạnh nhất đạt 6,7 độ.

Trận động đất cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sóng thần trên diện rộng. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành tại Philippines, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản và một số khu vực khác ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, sau hơn 6 giờ theo dõi, các cơ quan chức năng đã dỡ bỏ cảnh báo khi nguy cơ sóng thần giảm xuống.

Bích Hồng