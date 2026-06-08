Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên sau gần 7 năm

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến CHDCND Triều Tiên vào ngày 8/6, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày. Đây là chuyến công du Bình Nhưỡng đầu tiên của ông sau gần bảy năm.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đến Bình Nhưỡng để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày 8 tháng 6 năm 2026. Ông Kim Jong Un, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch nước Triều Tiên, và phu nhân, bà Ri Sol Ju, đã đón tiếp ông Tập và phu nhân, bà Bành Lệ Viện, tại sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập được ông Chu tịch Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju trực tiếp đón tại sân bay Bình Nhưỡng.

Trong cuộc hội đàm vào chiều tối cùng ngày, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định lập trường kiên định của Đảng và Chính phủ Trung Quốc trong việc hết sức coi trọng tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên sẽ không thay đổi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, tại Nhà khách Quốc gia Kumsusan ở Bình Nhưỡng, CHDC Triều Tiên, ngày 8 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng, bất kể tình hình quốc tế biến động như thế nào, cam kết kiên định của Đảng và Chính phủ Trung Quốc trong việc bảo vệ lợi ích chung của hai nước cũng như duy trì môi trường chiến lược thuận lợi sẽ không thay đổi. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết thêm, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để vạch ra hướng đi chiến lược cho quan hệ song phương và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của mối quan hệ này.

Về phần mình, chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un coi việc tăng cường quan hệ Triều Tiên-Trung Quốc là ưu tiên chiến lược hàng đầu.

Lần gần đây nhất ông Tập thăm Bình Nhưỡng là vào các ngày 20-21/6/2019, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Triều Tiên kể từ khi ông nhậm chức vào cuối năm 2012.

Chuyến thăm Triều Tiên lần này của ông Tập mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Năm nay đánh dấu 65 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, tạo thêm động lực để hai bên tái khẳng định liên minh và thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.