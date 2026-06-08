Nhóm Houthi tuyên bố phóng tên lửa vào Israel, cấm tàu liên quan đến Israel hoạt động trên Biển Đỏ

Phiến quân Houthi tại Yemen ngày 8/6 cho biết đã phóng một loạt tên lửa nhằm vào các địa điểm mà lực lượng này mô tả là nhạy cảm của Israel tại khu vực Jaffa, đồng thời tuyên bố cấm hoàn toàn hoạt động hàng hải có liên quan đến Israel trên Biển Đỏ.

Nhóm Houthi tuyên bố phóng tên lửa vào Israel, cấm tàu liên quan đến Israel hoạt động trên Biển Đỏ. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trong một tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Sarea, cho biết lực lượng của nhóm đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Jaffa và khẳng định chiến dịch đã đạt được mục tiêu đề ra.

Ông Sarea cũng tuyên bố áp đặt lệnh “cấm hoàn toàn” đối với hoạt động hàng hải của Israel trên Biển Đỏ, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào có liên hệ với Israel hoạt động trên tuyến đường thủy này sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp kể từ thời điểm thông báo được đưa ra.

Ông cho biết nhóm Houthi sẽ đáp trả mọi sự leo thang bằng các hành động leo thang tương ứng, đồng thời cho rằng các chiến dịch quân sự của lực lượng này có thể được tăng cường phối hợp với các nhóm đồng minh.

Người phát ngôn Houthi cũng nhấn mạnh lực lượng này sẽ tiếp tục các hoạt động của mình chừng nào những gì họ mô tả là các hành động tấn công và phong tỏa nhằm vào Yemen cùng các nhóm đồng minh trong khu vực vẫn tiếp diễn.

Diễn biến trên đánh dấu một bước leo thang mới của căng thẳng trong khu vực. Trước đó cùng ngày, Israel cho biết không quân nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu quân sự ở miền Tây và miền Trung Iran để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa do Iran thực hiện một ngày trước đó.

Houthi, một trong những đồng minh thân cận nhất của Iran trong khu vực, đã kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen cùng phần lớn khu vực phía Bắc nước này kể từ cuối năm 2014. Ảnh: IISS.

Houthi, một trong những đồng minh thân cận nhất của Iran trong khu vực, đã kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen cùng phần lớn khu vực phía Bắc nước này kể từ cuối năm 2014.

Kể từ tháng 10/2023, lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và trên biển nhằm vào Israel để ủng hộ Gaza và các lực lượng đồng minh được Iran hậu thuẫn trong khu vực. Houthi cũng đã ủng hộ Iran trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel vào năm ngoái.

Đáp lại, Israel đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, khiến nhiều thủ lĩnh cấp cao thiệt mạng và làm hư hại các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Thanh Vân