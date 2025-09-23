Cán bộ biên phòng “3 bám, 4 cùng” dân bản

Hơn 20 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên cương, Thiếu tá Triệu Văn Tý, Đội trưởng Đội vận động quần chúng (VĐQC) Đồn Biên phòng Mường Mìn luôn hoàn thành nhiệm vụ, được đồng đội và quần chúng Nhân dân tin yêu.

Thiếu tá Triệu Văn Tý, Đội trưởng Đội VĐQC, Đồn Biên phòng Mường Mìn phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương hướng dẫn người dân treo cờ vào các ngày lễ lớn của đất nước. Ảnh: Tăng Thúy

9h sáng ngày 25/8, bão số 5 đi vào đất liền gây mưa lớn diện rộng, đặc biệt là nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất ở các xã miền núi. Thiếu tá Triệu Văn Tý khoác chiếc áo mưa xuống địa bàn nắm tình hình. Dưới cơn mưa lớn, anh phát hiện nhà của 7 hộ gia đình ở 2 bản Chiềng và Mìn thuộc xã Mường Mìn bị sụt lún nghiêm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào. Ngay lập tức, anh đề xuất với chỉ huy đơn vị và chính quyền địa phương huy động lực lượng di dời khẩn cấp các hộ dân trên về nơi an toàn.

Gắn bó với địa bàn các xã biên giới từ năm 2011, anh đã đảm nhận nhiều chức vụ, ở nhiều đơn vị khác nhau. Ở mỗi vị trí, anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2021, khi đang làm Đội trưởng Đội VĐQC, Đồn Biên phòng Trung Lý, anh đã phối hợp với lực lượng phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thực hiện Chuyên án TH - 721 bắt giữ 1 đối tượng và thu 950 viên hồng phiến. Trong năm 2022, 2023, Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Hội LHPN huyện Mường Lát cũ và Hội LHPN xã Trung Lý tổ chức 2 lớp xóa tái mù chữ tại 2 bản Khằm 1, Khằm 2, anh cùng cán bộ, chiến sĩ Đội VĐQC được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ trực tiếp giảng dạy. Đến nay, 58 hội viên tham gia lớp học đều biết viết và đọc thành thạo.

Tháng 10/2023, Thiếu tá Triệu Văn Tý chuyển công tác về Đồn Biên phòng Mường Mìn giữ chức vụ Đội trưởng Đội VĐQC. Đồn Biên phòng Mường Mìn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 6 cột mốc biên giới trên địa bàn 2 xã Mường Mìn và Sơn Điện. Trên địa bàn 2 xã chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mường và Kinh sinh sống, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Anh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, thực hiện nếp sống văn hóa mới, thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.

Thiếu tá Triệu Văn Tý chia sẻ: “Để thực hiện có hiệu quả công tác VĐQC, cán bộ, chiến sĩ Đội VĐQC nói riêng, Đồn Biên phòng Mường Mìn nói chung luôn “3 bám, 4 cùng” với dân bản và xây dựng được lòng tin đối với Nhân dân địa phương thông qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa như: Đến từng bản để tìm hiểu đặc điểm, phong tục, tập quán của bà con; thăm hỏi, nắm bắt tình hình kinh tế, đời sống của từng hộ gia đình và cùng bà con sản xuất; giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn"... Với những việc làm thiết thực, Thiếu tá Triệu Văn Tý đã vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (cũ) tặng Giấy khen.

Tăng Thúy