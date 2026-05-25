Các nước Baltic báo động về UAV, EU thúc đẩy kế hoạch phòng không

Trước chuỗi sự cố máy bay không người lái (UAV) liên tiếp xâm phạm không phận các nước vùng Baltic, Liên minh châu Âu (EU) đang khẩn trương thắt chặt hợp tác quốc phòng, mở đầu bằng chuyến thăm khẩn cấp của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tới Litva vào thứ Ba tuần này.

Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch ủy ban Châu Âu, tại Lithuania hồi tháng 2 năm 2025. Ảnh: AP

Theo nguồn tin từ tờ Politico, vào thứ ba tuần này (ngày 26/5), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen sẽ tới Litva để thảo luận về các biện pháp ứng phó sau hàng loạt vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái (UAV) tại khu vực sườn Đông. Tình hình an ninh căng thẳng đã khiến chính quyền một số địa phương phải khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

Bà Von der Leyen dự kiến sẽ có cuộc gặp với các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ ba nước Baltic để điều phối một chiến lược ứng phó chung. Tháp tùng Chủ tịch EC trong chuyến đi này còn có Ủy viên Quốc phòng EU, ông Andrius Kubilius. Ngoài việc thể hiện tinh thần đoàn kết, chuyến thăm sẽ tập trung vào việc tăng cường năng lực quốc phòng chung thông qua các chương trình tài chính và kế hoạch mua sắm vũ khí trọng điểm của Ủy ban châu Âu.

Tình hình an ninh tại khu vực Baltic đang leo thang nhanh chóng sau một chuỗi sự cố liên quan đến thiết bị bay không người lái. Giữa tuần trước, Litva đã phát lệnh cảnh báo trên không sau khi phát hiện một UAV xuất hiện gần biên giới với Belarus, buộc lực lượng không quân NATO phải kích hoạt nhiệm vụ tuần tra không phận.

Người dân ở Vilnius, Lithuania trú ẩn dưới một hầm gửi xe vào ngày 20-5 - Ảnh: AP

Đầu tháng 5, hai UAV của Ukraine, được cho là đang trên đường hướng tới các mục tiêu ở Nga, đã rơi xuống một kho chứa dầu bỏ trống tại Latvia. Sự cố này đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ, dẫn đến sự sụp đổ của liên minh cầm quyền tại nước này.

Trước các diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đưa ra tuyên bố cứng rắn: "Nga và Belarus phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc sử dụng máy bay không người lái gây nguy hiểm đến tính mạng và an ninh của người dân ở sườn phía Đông. Châu Âu sẽ đáp trả bằng sự đoàn kết và sức mạnh."

Trong một tuyên bố chung, ba quốc gia Baltic cũng lên tiếng cáo buộc Moscow đang tìm cách lợi dụng các sự cố này để tiến hành “chiến dịch thông tin sai lệch”, nhằm gây chia rẽ mối quan hệ giữa Ukraine và các đồng minh Liên minh Châu Âu (EU).

Chuỗi vụ vi phạm không phận liên tiếp làm dấy lên nghi vấn về năng lực phòng không tại sườn phía Đông của NATO. Trước đó vào tháng 2/2026, EU đã khởi động kế hoạch tăng cường lực lượng cho các quốc gia tiền tuyến để đối phó với các chiến thuật hỗn hợp. Hiện tại, Ủy ban châu Âu đang khẩn trương xây dựng các chương trình mua sắm và phát triển chung nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên nâng cấp toàn diện hệ thống phòng không.

Nhật Lệ

Nguồn: Politico