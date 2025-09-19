EU khởi động kế hoạch xây “bức tường” chặn UAV Nga

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV) dọc biên giới phía Đông, sau sự cố UAV của Nga xâm phạm không phận Ba Lan trong tuần qua.

Ảnh minh họa. (Nguồn: armadainternational.com)

Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius cho biết ông sẽ triệu tập cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên vào tuần tới để thảo luận chi tiết về dự án này.

Theo tiết lộ của ông Kubilius với hãng tin Reuters, một số quốc gia EU đã bàn thảo về ý tưởng thiết lập tuyến phòng thủ chống UAV từ trước khi xảy ra vụ việc tại Ba Lan.

Sự cố UAV được cho là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan đã tạo thêm tính cấp thiết cho kế hoạch này.

EU hiện đang muốn nhanh chóng biến ý tưởng “bức tường” chống UAV thành hiện thực, nhằm tăng cường an ninh cho các quốc gia thành viên dọc biên giới phía Đông của khối./.

Theo TTXVN