Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

EU khởi động kế hoạch xây “bức tường” chặn UAV Nga

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV) dọc biên giới phía Đông, sau sự cố UAV của Nga xâm phạm không phận Ba Lan trong tuần qua.

EU khởi động kế hoạch xây “bức tường” chặn UAV Nga

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV) dọc biên giới phía Đông, sau sự cố UAV của Nga xâm phạm không phận Ba Lan trong tuần qua.

EU khởi động kế hoạch xây bức tường chặn UAV Nga

Ảnh minh họa. (Nguồn: armadainternational.com)

Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius cho biết ông sẽ triệu tập cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên vào tuần tới để thảo luận chi tiết về dự án này.

Theo tiết lộ của ông Kubilius với hãng tin Reuters, một số quốc gia EU đã bàn thảo về ý tưởng thiết lập tuyến phòng thủ chống UAV từ trước khi xảy ra vụ việc tại Ba Lan.

Sự cố UAV được cho là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan đã tạo thêm tính cấp thiết cho kế hoạch này.

EU hiện đang muốn nhanh chóng biến ý tưởng “bức tường” chống UAV thành hiện thực, nhằm tăng cường an ninh cho các quốc gia thành viên dọc biên giới phía Đông của khối./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Kế hoạch #Nga #thiết bị bay không người lái #Hệ thống phòng thủ #Bức tường #Liên minh châu âu #Ba lan #Bộ trưởng quốc phòng #Reuters #Sự cố

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước ngoặt từ đường dây nóng?

Bước ngoặt từ đường dây nóng?

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Trung đang ở trong trạng thái vừa cạnh tranh, vừa tìm kiếm cơ hội hợp tác, cuộc điện đàm vào ngày 19/9 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump được nhiều chuyên gia quốc tế xem như một tín...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long