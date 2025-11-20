EU thúc đẩy kế hoạch “Schengen quân sự”

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố kế hoạch tăng cường khả năng cơ động quân sự trong khối hay sáng kiến “Schengen quân sự”, nhằm rút ngắn đáng kể thủ tục di chuyển binh sĩ và xe tăng qua biên giới nội bộ EU.

Các lực lượng vũ trang Pháp tham gia một cuộc tập trận của NATO tại Romania trong tháng này. Ảnh: Theguardian

Phát biểu với báo giới ngày 19/11, ông Apostolos Tzitzikostas, Ủy viên châu Âu phụ trách giao thông và du lịch bền vững, nhấn mạnh tính cấp bách của sáng kiến khi cho rằng châu Âu không thể tự vệ hiệu quả nếu khả năng cơ động quân sự bị chậm trễ. Chính vì vậy, khối đang hướng tới một hệ thống được sắp xếp hợp lý hơn, giúp triển khai lực lượng nhanh chóng và dự đoán được trong mọi tình huống.

Uỷ viên châu Âu, Apostolos Tzitzikostas phụ trách giao thông và du lịch bền vững. Ảnh: Euronews

Ông Tzitzikostas nhấn mạnh mạng lưới hậu cần đóng vai trò quyết định đối với kết quả quân sự, đồng thời cho rằng những khoản đầu tư ngắn hạn nhưng có tác động lớn có thể nhanh chóng nâng cao năng lực. Ông cũng lưu ý trong bối cảnh địa chính trị đầy thách thức, EU cần hành động nhanh hơn, làm việc hiệu quả hơn và đạt được kết quả vượt kế hoạch.

Sáng kiến còn bao gồm một hệ thống phản ứng nhanh cấp châu Âu, mô phỏng theo Cơ chế Bảo vệ Dân sự EU. Các quốc gia thành viên sẽ đóng góp các phương tiện vận tải như toa xe lửa sàn phẳng, phà và máy bay chiến lược thông qua Quỹ Đoàn kết cơ động quân sự. Đồng thời, một danh mục cơ động quân sự sẽ xác định các cơ sở hạ tầng dân sự lưỡng dụng và các tài sản vận tải phù hợp cho hoạt động quân sự.

Tổng chi phí ước tính của dự án khoảng 100 tỷ euro (115,4 tỷ USD), trong khi ngân sách đa niên hiện tại của EU chỉ phân bổ 1,7 tỷ euro cho cơ động quân sự đến năm 2027. Ngân sách dự kiến cho giai đoạn 2028-2034 sẽ tăng gần gấp 10 lần lên 18 tỷ euro, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng toàn bộ nhu cầu. Nguồn vốn bổ sung có thể đến từ các quỹ liên kết nhằm giảm bất bình đẳng khu vực, từ chương trình cho vay quốc phòng SAFE, cũng như từ các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng lưỡng dụng tính vào mục tiêu chi tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Vân Bình

Nguồn: Theguardian, Euronews