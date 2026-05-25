Pakistan và Trung Quốc ký kết loạt thỏa thuận tỷ USD

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 23 đến 26-5. Chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mang theo kỳ vọng giải cứu nền kinh tế Pakistan thông qua các thỏa thuận thương mại tỷ USD và nâng cấp Hành lang kinh tế CPEC lên giai đoạn mới.

Thủ tướng Shehbaz Sharif đã đến Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang vào ngày 23 tháng 5 để tham dự một cuộc gặp gỡ cấp cao quan trọng giữa hai nước, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, theo mô tả của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: The Express Tribune.

Ngay sau khi đặt chân đến Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) ,Thủ tướng Shehbaz Sharif đã chủ trì Hội nghị Đầu tư Doanh nghiệp B2B Pakistan – Trung Quốc. Tại đây, một làn sóng hợp tác kinh tế mạnh mẽ đã được kích hoạt.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan xác nhận, các doanh nghiệp hai nước đã lập tức ký kết các thỏa thuận hợp tác thương mại và đầu tư với tổng trị giá lên tới 1,22 tỷ USD . Trọng tâm của các hợp đồng này đổ dồn vào các lĩnh vực công nghệ cao như Công nghệ thông tin, Viễn thông, Hệ thống lưu trữ năng lượng pin và Hiện đại hóa nông nghiệp.

Đáng chú ý, Chính phủ Pakistan đã đạt được các thỏa thuận lớn với Tập đoàn Alibaba nhằm thúc đẩy kinh tế số, đồng thời ký kết thỏa thuận chiến lược về khai thác, chế biến và xuất khẩu muối sang thị trường Trung Quốc . Theo thông báo chính thức, thỏa thuận được ký giữa Tập đoàn Muối Pakistan và Tập đoàn Công nghiệp Muối Quốc gia Trung Quốc với sự hỗ trợ của Hội đồng Xúc tiến Đầu tư Đặc biệt (SIFC) cùng Vụ Dầu khí thuộc Bộ Năng lượng Pakistan.

Theo giới phân tích, ý nghĩa lớn nhất của chuyến thăm lần này là việc định hình lại Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) sang Giai đoạn 2 (CPEC 2.0). Thay vì chỉ tập trung xây dựng đường xá hay nhà máy điện như trước, CPEC 2.0 sẽ hướng mạnh vào công nghiệp hóa và chuyển giao công nghệ trực tiếp cho Pakistan.

Thủ tướng Shehbaz Sharif đã đến Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 5, nơi ông sẽ có các cuộc gặp cấp cao với giới lãnh đạo Trung Quốc, bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Dawn

Bên cạnh bài toán kinh tế, vấn đề an ninh cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Trước thềm các cuộc hội đàm cấp cao với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường tại Bắc Kinh vào ngày 25 và 26/5, phía Pakistan khẳng định sẽ đưa ra các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt nhất, cam kết tuyệt đối bảo đảm an toàn cho các kỹ sư và công dân Trung Quốc đang làm việc tại nước này.

Diễn ra ngay sau khi Pakistan thể hiện vai trò trung gian tích cực, hạ nhiệt thành công căng thẳng giữa Mỹ và Iran hồi đầu tháng 4, chuyến đi tới Trung Quốc khẳng định vị thế ngày càng tăng của Islamabad trong việc điều phối an ninh khu vực. Bắc Kinh đánh giá cao năng lực này của Pakistan, đặc biệt trong bối cảnh hai nước cần phối hợp chặt chẽ để duy trì sự ổn định tại eo biển Hormuz

Nhật Lệ

Nguồn: Arab News, The Express Tribune