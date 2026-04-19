Tác chiến UAV thúc đẩy nhiều nước xem xét lại ưu tiên quốc phòng

Sự phát triển nhanh của tác chiến UAV tại Ukraine và Trung Đông đang thúc đẩy nhiều quốc gia xem xét lại ưu tiên quốc phòng, từ đầu tư công nghệ, tăng cường năng lực phòng thủ đến mở rộng hợp tác an ninh.

Thiết bị bay không người lái (UAV) tái định hình cách tiếp cận của nhiều nước về quốc phòng. Ảnh: Dawn.

Theo kênh CNN, một cuộc tấn công phối hợp sử dụng UAV và robot gần đây được cho là đã hỗ trợ lực lượng Ukraine cải thiện vị thế trên thực địa. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định diễn biến này phản ánh vai trò ngày càng lớn của các công nghệ không người lái trong tác chiến hiện đại.

Trong xung đột tại Ukraine, cả Nga và Ukraine đều đẩy mạnh sử dụng UAV, từ trinh sát, tập kích đến đánh chặn. Theo một số phân tích, việc mở rộng sản xuất và triển khai UAV với số lượng lớn đang tạo áp lực đáng kể lên các hệ thống phòng không truyền thống, đồng thời làm thay đổi tương quan chi phí trong tác chiến, khi một số phương tiện đánh chặn có chi phí thấp hơn đáng kể so với mục tiêu cần đối phó.

Tại Trung Đông, xu hướng này cũng được phản ánh qua sự gia tăng các hoạt động sử dụng UAV và tên lửa từ sau tháng 10/2023. Nhiều vụ tập kích nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Jordan, cùng các đe dọa trên Biển Đỏ, cho thấy tính chất ngày càng đa dạng của các thách thức an ninh liên quan phương tiện không người lái.

Giới quan sát cho rằng những tác động từ sự phát triển công nghệ và kinh nghiệm thực chiến ở các khu vực đang góp phần định hình lại cách tiếp cận của nhiều nước đối với quốc phòng. Ngoài tăng cường năng lực tác chiến, nhiều quốc gia cũng chú trọng đầu tư vào công nghệ đánh chặn, phòng thủ nhiều tầng và hợp tác quốc tế.

Binh sĩ Ukraine điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV). Ảnh: AeroTime.

Trong xu hướng mở rộng hợp tác an ninh và tăng cường các biện pháp đối phó mối đe dọa từ UAV, Ukraine được cho là đang thúc đẩy hợp tác với một số đối tác Trung Đông, trong khi Mỹ tập trung các biện pháp làm suy giảm năng lực UAV và tên lửa bị coi là mối đe dọa đối với khu vực.

Các diễn biến gần đây cho thấy UAV không chỉ là phương tiện hỗ trợ chiến trường, mà đang trở thành yếu tố định hình tư duy quân sự mới, từ tổ chức lực lượng, đầu tư công nghệ đến hoạch định chiến lược quốc phòng trong dài hạn.

Thanh Giang

Nguồn: CNN, Reuters.