Tổng thống Serbia hé lộ khả năng từ chức

Ngày 25/5, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic bất ngờ tuyên bố ông có thể sẽ sớm từ chức, trong bối cảnh quốc gia Balkan này tiếp tục đối mặt với làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng qua.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: Newsukraine

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Bắc Kinh, ông Vucic cho biết nhiệm kỳ tổng thống của ông đang dần đi đến hồi kết và không loại trừ khả năng rời cương vị sớm hơn dự kiến. Nhà lãnh đạo Serbia nói “Có thể tôi sẽ sớm từ chức,” song không nêu rõ thời điểm cụ thể cũng như lý do trực tiếp dẫn đến khả năng này.

Tuy nhiên, ông Vucic nhấn mạnh ông sẽ không lặp lại bước đi của cựu Tổng thống Serbia Boris Tadic, người từng từ chức vào năm 2012 trước khi nhiệm kỳ kết thúc khoảng 10 tháng nhằm tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội cùng thời điểm để củng cố vị thế cho đảng cầm quyền khi đó.

Tuyên bố của ông Vucic được đánh giá là động thái gây chú ý trong bối cảnh chính trị khu vực nhiều biến động, khi các lãnh đạo quốc gia liên tiếp đối diện với áp lực từ dư luận và những thách thức nội bộ.

Các cuộc biểu tình tại Serbia. Ảnh: Bernama

Liên quan đến các cuộc biểu tình tại Serbia, Tổng thống Vucic cho rằng cuộc tuần hành diễn ra tại quảng trường Slavija hôm 24/5 không có “nội dung rõ ràng” và đánh giá quy mô biểu tình không lớn như một số thông tin được công bố. Theo các cơ quan an ninh Serbia, số người tham gia biểu tình được ước tính trong khoảng từ 30.500 đến 34.300 người. Chính phủ Serbia sau đó đã sử dụng mức ước tính cao nhất trong các báo cáo chính thức.

Ông Vucic đồng thời cáo buộc các đơn vị tổ chức biểu tình phải chịu trách nhiệm về những vụ việc mất trật tự xảy ra sau khi cuộc tập trung kết thúc. Trong khi đó, đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền do ông Vucic lãnh đạo thông báo sẽ tổ chức một cuộc tập hợp riêng từ ngày 26 đến 28/6.

Phe đối lập và nhiều tổ chức xã hội cáo buộc chính quyền Serbia có liên quan tới tình trạng tham nhũng và quản lý yếu kém. Đến tháng 8/2025, các cuộc biểu tình đã leo thang thành đụng độ với lực lượng an ninh, khiến nhiều cảnh sát bị thương và hàng chục người bị bắt giữ.

Lê Hà.

Nguồn: Newsukraine