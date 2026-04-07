Nga cảnh báo đặc biệt các nước Baltic về mở không phận cho UAV Ukraine

Phát biểu với báo giới mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đã đưa ra “cảnh báo đặc biệt” đối với các quốc gia Baltic, gồm Latvia, Litva và Estonia, sau những thông tin cho rằng các nước này có thể cho phép máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bay qua không phận để tấn công lãnh thổ Nga, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Anadolu Agency.

Theo bà Zakharova, nếu các quốc gia Baltic phớt lờ cảnh báo và tiến hành các bước đi như vậy, họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả từ phía Nga. Bà nhấn mạnh: “Nếu chính quyền các nước này đủ tỉnh táo, họ sẽ lắng nghe. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng nghiêm khắc”. Tuy nhiên, bà không nêu cụ thể hình thức phản ứng mà Moscow có thể áp dụng.

Thông tin về việc ba nước Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia chính thức mở không phận cho UAV Ukraine được lan truyền từ ngày 26/3 thông qua một kênh Telegram. Tuy nhiên, các nguồn tin chính thức từ châu Âu và lãnh đạo các nước Baltic đã nhanh chóng phủ nhận thông tin nói trên, khẳng định không có quyết định nào như vậy được đưa ra.

Diễn biến mới nhất cho thấy mức độ nhạy cảm của không phận khu vực Baltic trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các nước Baltic, vốn là thành viên của NATO và EU, từ lâu đã ủng hộ Ukraine cả về chính trị lẫn quân sự, khiến quan hệ với Nga ngày càng căng thẳng. Trong khi đó, quân đội Ukraine gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Nga dọc bờ biển Baltic. Mục tiêu chủ yếu là khu vực Leningrad Oblast ở phía Tây Bắc Nga, nơi giáp biên giới Estonia và có vị trí chiến lược trong xuất khẩu năng lượng.

UAV Ukraine tấn công các bồn chứa dầu tại cảng biển Baltic Ust-Luga của Nga, ngày 29/3. Ảnh: Reuters.

Giới quan sát nhận định rằng, dù chưa có bằng chứng xác thực về việc các nước Baltic mở không phận cho UAV Ukraine, nhưng những cảnh báo từ Moscow cho thấy lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng mở rộng phạm vi xung đột. Trong bối cảnh đó, mọi động thái liên quan đến không phận và hoạt động quân sự tại khu vực Đông Âu đều có thể trở thành yếu tố kích hoạt những phản ứng dây chuyền nguy hiểm.

Ngọc Liên

Nguồn: Tân hoa xã/TRT world