Thông báo về sử dụng sách giáo khoa trong năm học 2026-2027

(Baothanhhoa.vn) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có thông báo về việc sử dụng sách giáo khoa (SGK) năm học 2026-2027.

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-TW; Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc; Quyết định số 185/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc; Căn cứ Công văn số 1356/BGDĐT-GDPT ngày 24/03/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác phát hành SGK, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) thông báo tới toàn thể bạn đọc trên cả nước một số nội dung liên quan đến việc sử dụng SGK trong năm học 2026-2027 như sau:

Về việc sử dụng SGK

Ngoài các SGK được in mới trong năm 2026, toàn bộ SGK, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước (trừ các tên sách thuộc danh mục SGK đã được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026 được quy định tại mục 3) hiện đang lưu hành trong các nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành, gia đình học sinh... tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng bình thường để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

Về nội dung cập nhật, điều chỉnh

Đối với một số SGK có nội dung cập nhật, điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế - xã hội..., NXBGDVN đã tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến.

Bạn đọc, giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập, tra cứu và sử dụng miễn phí các bản SGK đã được cập nhật tại địa chỉ: https://taphuan.nxbgd.vn

Danh mục SGK đã được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026

Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 SGK được chỉnh sửa theo Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT ngày 12/9/2025, gồm: Lịch sử và Địa lí 4, Lịch sử và Địa lí 5, Lịch sử và Địa lí 6, Lịch sử và Địa lí 7, Lịch sử và Địa lí 8, Lịch sử và Địa lí 9, Lịch sử 10, Chuyên đề học tập Lịch sử 10, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, Địa lí 12, Chuyên đề học tập Địa lí 12.

NXBGDVN sẽ tổ chức in và phát hành các SGK trong danh mục nêu trên trong năm 2026. Đối với các sách cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước, NXBGDVN không tiếp tục phát hành. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh vẫn có thể sử dụng các bản sách này làm tài liệu tham khảo.

Giá SGK năm học 2026-2027

NXBGDVN thực hiện cam kết nâng cao chất lượng sách, tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để tiếp tục giảm giá sách giáo khoa, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh là đối tượng thụ hưởng trực tiếp. Giá SGK năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá SGK của năm học trước.

Mai Nguyễn

