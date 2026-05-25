Hơn 6 triệu cử tri Italy đi bỏ phiếu, thử thách lớn cho Thủ tướng Meloni

Hơn 6 triệu cử tri Italy đang tham gia bầu cử thị trưởng tại 749 địa phương, cuộc bỏ phiếu được xem là phép thử mới đối với liên minh cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni, trong bối cảnh chính trị nước này vừa trải qua thất bại trong trưng cầu dân ý về cải cách tư pháp.

Tại Italy, các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương đã mở lại vào ngày 25/5, sau ngày bỏ phiếu đầu tiên hôm 24/5, trong khuôn khổ vòng bầu cử được đánh giá là phép thử chính trị quan trọng trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến năm 2027.

Theo số liệu từ truyền thông địa phương, khoảng 46,5% cử tri đã đi bỏ phiếu trong ngày đầu tiên, thấp hơn mức 50,1% của kỳ bầu cử trước đó.

Cuộc bầu cử lần này có hơn 6 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia, nhằm lựa chọn thị trưởng và hội đồng thành phố mới tại khoảng 700 địa phương, bao gồm một thủ phủ vùng là Venice và 15 thủ phủ tỉnh.

Vòng bỏ phiếu thứ hai đối với các đô thị có trên 15.000 dân sẽ diễn ra vào ngày 7–8/6. Tại Sardinia, 149 địa phương cũng sẽ tiến hành bầu cử trong cùng thời gian, với vòng hai dự kiến vào ngày 21–22/6.

Cuộc bầu cử được xem là phép thử quan trọng đối với chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni, nhằm đánh giá mức độ ủng hộ của cử tri trong bối cảnh liên minh cánh hữu vừa chịu thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách tư pháp hồi tháng 3.

Kết quả trưng cầu dân ý trước đó được cho là đã phần nào làm suy giảm hình ảnh “bất khả chiến bại” về mặt chính trị của Thủ tướng Meloni.

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Rome, Italia, ngày 8 tháng 6 năm 2024. Ảnh: Xinhua

Cuộc bỏ phiếu lần này được kỳ vọng sẽ cho thấy mức độ ổn định của liên minh cầm quyền hoặc phát đi tín hiệu cảnh báo mới trước thềm tổng tuyển cử. Đồng thời, kết quả cũng sẽ phản ánh sức mạnh của liên minh đối lập “khối rộng” cánh tả, vốn đang tìm kiếm khả năng hình thành một liên minh thống nhất hướng tới bầu cử năm 2027, trong bối cảnh các lực lượng chính trị vẫn còn chia rẽ tại nhiều địa phương.

Các cuộc đua đáng chú ý tập trung tại 118 đô thị lớn, nơi hai khối chính trị cạnh tranh quyết liệt nhằm giành quyền kiểm soát từ đối thủ. Giới quan sát cho rằng kết quả tại các đô thị lớn sẽ đóng vai trò quyết định trong việc xác định bên nào giành ưu thế trong cuộc bầu cử lần này.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews