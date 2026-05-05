Các đòn tấn công của Mỹ chưa làm thay đổi đáng kể năng lực hạt nhân của Iran

Thanh Hằng
(Baothanhhoa.vn) - Các đánh giá mới nhất của Mỹ cho thấy các đòn tấn công gần đây chưa làm thay đổi đáng kể năng lực hạt nhân của Iran, trong khi mốc thời gian phát triển vũ khí hạt nhân vẫn giữ nguyên.

Quốc kỳ Iran tại một cơ sở hạt nhân. Ảnh: Tư liệu.

Các cơ quan tình báo Mỹ nhận định những tác động mới đối với chương trình hạt nhân của Iran ở mức hạn chế, đồng thời cho rằng thời gian để Tehran có thể phát triển vũ khí hạt nhân hầu như không thay đổi so với ước tính trước đó.

Đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh xung đột kéo dài thời gian qua, với một trong những mục tiêu được Mỹ nêu là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo các nguồn tin, các đợt tấn công gần đây của Mỹ chủ yếu nhằm vào mục tiêu quân sự thông thường, trong khi Israel đã tiến hành một số hoạt động nhằm vào các cơ sở liên quan đến hạt nhân. Diễn biến này cho thấy để làm suy giảm năng lực hạt nhân của Iran cần xử lý lượng uranium làm giàu ở mức cao mà nước này còn nắm giữ.

Theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), lượng uranium làm giàu của Iran có thể đủ để sản xuất khoảng 10 vũ khí hạt nhân nếu tiếp tục được làm giàu ở mức cao hơn. Tuy nhiên, cơ quan này chưa thể xác minh vị trí của khoảng 440 kg uranium làm giàu 60% do hoạt động thanh sát đang bị gián đoạn.

Người dân Iran người giương cờ in hình lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Ruhollah Khomeini, cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Lãnh tụ Tối cao Iran đương nhiệm Mojtaba Khamenei trong một cuộc tuần hành tại Tehran, Iran, ngày 29/4/2026. Ảnh: Reuters.

Các cuộc tấn công trước đó đã gây thiệt hại hoặc phá hủy một số cơ sở làm giàu uranium tại Natanz, Fordow và Isfahan. Tuy vậy, một phần vật liệu hạt nhân được cho là lưu trữ tại các cơ sở ngầm, khiến việc đánh giá toàn diện gặp khó khăn.

Giới chức Mỹ, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân thông qua cả biện pháp quân sự và đàm phán.

Các chuyên gia nhận định việc đánh giá chính xác năng lực hạt nhân của Iran vẫn là thách thức, ngay cả với các cơ quan tình báo hàng đầu. Một số ý kiến cho rằng các đòn tấn công nhằm vào hệ thống phòng không và cơ sở công nghiệp quốc phòng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến chương trình hạt nhân, trong khi việc một số nhà khoa học liên quan bị sát hại cũng có thể tác động trong dài hạn.

Về phía Iran, nước này nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân phục vụ mục đích dân sự, đồng thời bác bỏ các cáo buộc liên quan đến phát triển vũ khí hạt nhân.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.

