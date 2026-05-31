Đông Á Thanh Hóa gây bất ngờ với thay đổi trên băng ghế huấn luyện

Ngay trước khi diễn ra vòng đấu áp chót của V.League 2025/2026, CLB Thanh Hóa bất ngờ thực hiện thay đổi ở vị trí HLV trưởng, động thái khiến nhiều người hâm mộ đội bóng xứ Thanh không khỏi ngạc nhiên.

HLV Nguyễn Anh Đức được CLB Đông Á Thanh Hóa đăng ký với chức danh HLV trưởng. (Ảnh: Đồng Nguyên Khang)

Ngày 30/5, nhiều cơ quan báo chí đồng loạt đưa tin về việc cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Anh Đức được đăng ký giữ chức danh HLV trưởng CLB Thanh Hóa thay cho ông Mai Xuân Hợp. Theo danh sách cập nhật với Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), ông Hợp sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý huấn luyện viên.

Thông tin trên nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa. Sự bất ngờ đến từ việc đội bóng đang cho thấy những tín hiệu tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Xuân Hợp. Sau khi tiếp quản đội bóng trong giai đoạn khó khăn, nhà cầm quân người Thanh Hóa đã cùng các học trò cải thiện đáng kể tinh thần thi đấu, giành những điểm số quan trọng để tạo lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.

HLV Mai Xuân Hợp hướng dẫn các học trò ở các bài tập tình huống cố định.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo và PTTH Thanh Hóa tại buổi tập chiều 30/5 - buổi tập cuối cùng trước cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà ở vòng 25, HLV Nguyễn Anh Đức không xuất hiện tại sân Thanh Hóa.

Người trực tiếp điều hành toàn bộ buổi tập vẫn là HLV Mai Xuân Hợp. Nhà cầm quân này liên tục trao đổi chuyên môn với các trợ lý, theo sát từng nội dung tập luyện và trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Đội bóng xứ Thanh tập luyện đầy hứng khởi nhằm chuẩn bị cho trận đấu cuối trên sân nhà mùa này.

Không khí trên sân tập diễn ra bình thường, các cầu thủ tập trung hoàn thành giáo án chiến thuật và các bài tập chuyên môn theo yêu cầu của ban huấn luyện.

Việc đăng ký HLV Nguyễn Anh Đức vào vị trí HLV trưởng trong khi ông Mai Xuân Hợp vẫn trực tiếp điều hành đội bóng cũng làm xuất hiện nhiều đồn đoán. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là giải pháp về mặt thủ tục, khi HLV Mai Xuân Hợp hiện chưa sở hữu bằng HLV Pro theo quy định đối với chức danh HLV trưởng tại V.League.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, phía CLB Thanh Hóa vẫn chưa có thông tin chính thức về sự phân công vai trò chuyên môn cụ thể giữa hai nhà cầm quân trong giai đoạn cuối mùa giải.

Phong độ ấn tượng trong giai đoạn HLV Mai Xuân Hợp nắm quyền giúp đội bóng xứ Thanh có được lợi thế nhất định trong cuộc đua trụ hạng mùa này. (Ảnh: CLB Đông Á Thanh Hóa)

Theo lịch thi đấu, CLB Thanh Hóa sẽ tiếp đón Ninh Bình ở vòng 25 trước khi làm khách trên sân Đà Nẵng ở vòng đấu cuối cùng. Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng vẫn chưa ngã ngũ, mọi động thái của đội bóng xứ Thanh đều đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Hoàng Sơn