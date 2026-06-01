Chủ tịch Fed sắp mãn nhiệm cảnh báo việc chính trị hóa ngân hàng trung ương Mỹ sẽ làm suy giảm lòng tin của công chúng

Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell mới đây đã đưa ra lời bảo vệ mạnh mẽ đối với sự cần thiết phải duy trì tính độc lập và uy tín của ngân hàng trung ương, trong bối cảnh cơ quan này đang chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu khi nhận một giải thưởng từ Quỹ Thư viện John F. Kennedy, ông Powell nói: “Nếu bất kỳ chính quyền nào tìm ra cách bãi nhiệm các quan chức Fed vì bất đồng về chính sách, thì các chính quyền trong tương lai cũng sẽ làm như vậy”. Phát biểu của ông Powell được xem là ám chỉ nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook. Ông nói thêm: “Khi đó, công chúng sẽ mất niềm tin rằng ngân hàng trung ương đưa ra các quyết định chỉ dựa trên những gì tốt nhất cho tất cả người dân Mỹ”.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích và công kích ông Powell, cho rằng ông đã quá chậm trong việc cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, ông Trump cũng tìm cách bãi nhiệm bà Lisa Cook với các cáo buộc liên quan đến gian lận thế chấp. Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ ra phán quyết về tính hợp pháp của động thái này.

Ông Powell đã rời cương vị Chủ tịch Fed sau khi nhiệm kỳ kết thúc vào đầu tháng này và được thay thế bởi ông Kevin Warsh, ứng cử viên do Tổng thống Trump đề cử. Trong một động thái hiếm thấy đối với các Chủ tịch Fed mãn nhiệm, ông Powell quyết định tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc Fed cho đến hết nhiệm kỳ thống đốc kéo dài đến năm 2028. Ông cho biết quyết định này xuất phát từ những mối đe dọa đối với tính độc lập của Fed và cam kết sẽ duy trì vai trò của mình. Bằng cách này, ông đã tước đi cơ hội của chính quyền ông Trump trong việc bổ nhiệm một thành viên khác vào hội đồng thiết lập lãi suất.

Về phần mình, Tổng thống Trump đã hoan nghênh việc ông Warsh tiếp quản Fed sau một quá trình phê chuẩn kéo dài và gây chia rẽ tại Thượng viện, đồng thời tổ chức một buổi lễ tuyên thệ nhậm chức trọng thể tại Nhà Trắng.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, AP.