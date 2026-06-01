Tổng thống Colombia từ chối công nhận kết quả kiểm phiếu sơ bộ

Ngày 31/5 theo giờ địa phương, Tổng thống đương nhiệm Colombia Gustavo Petro cho biết trên mạng xã hội rằng ông không công nhận kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống cho thấy chính trị gia theo đường lối cực hữu Abelardo de la Espriella và thượng nghị sĩ cánh tả Ivan Cepeda đã giành hai vị trí dẫn đầu trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống diễn ra cùng ngày, qua đó giành quyền tham dự vòng hai, hay còn gọi là vòng bầu cử quyết định.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho giới truyền thông xem lá phiếu của mình trước khi bỏ phiếu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống, ở Bogota, Colombia. Ảnh: Reuters.

Ông Petro nhấn mạnh rằng kết quả kiểm phiếu nhanh (ước tính kết quả bầu cử) không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý và các số liệu này không phải là kết quả pháp lý chính thức được công bố công khai. Theo ông, trên cương vị tổng thống, ông chỉ xem xét và chấp nhận kết quả kiểm phiếu do cơ quan bầu cử dưới sự giám sát của các thẩm phán Colombia xác nhận.

Trước đó cùng ngày, kết quả kiểm phiếu sơ bộ đối với 95,12% số phiếu do Cơ quan Đăng ký Hộ tịch Quốc gia Colombia công bố cho thấy không có ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 31/5. Do đó, cuộc bầu cử sẽ phải tiến hành vòng hai.

Colombia đang bước vào vòng bầu cử tổng thống thứ hai. Ứng cử viên cánh tả Iván Cepeda và ứng cử viên cực hữu Abelardo de la Espriella sẽ đối đầu trong vòng hai, sau khi cả hai đều không giành được đa số phiếu cần thiết để thắng cử ngay từ vòng đầu tiên. Ảnh: BBC.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ứng cử viên độc lập Abelardo de la Espriella, thuộc lực lượng chính trị cực hữu Những người bảo vệ Tổ quốc, đứng đầu với 43,62% số phiếu bầu. Ứng cử viên Ivan Cepeda của liên minh cầm quyền cánh tả Liên minh Hiệp ước Lịch sử Colombia xếp thứ hai với 41,13% số phiếu.

Theo Hiến pháp Colombia, nếu một ứng cử viên giành được trên 50% số phiếu trong vòng bầu cử này, người đó sẽ đắc cử tổng thống. Trong trường hợp không có ứng cử viên nào đạt quá bán, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ bước vào vòng hai.

Những lời cảnh báo của tổng thống Petro trái ngược với những thông điệp trấn an được các cơ quan bầu cử đưa ra. Kết quả sơ bộ được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa xác nhận rằng vòng bầu cử tổng thống thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 21/6. Tân Tổng thống Colombia sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7/8.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.