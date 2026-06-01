Bangladesh và Síp đối đầu trong cuộc đua Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Ngày mai (2/6), 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để quyết định người kế nhiệm vị trí Chủ tịch Đại hội đồng khóa 81. Cuộc đua chính thức thu hẹp thành màn cạnh tranh trực tiếp giữa Bangladesh và Síp sau khi ứng cử viên Palestine rút lui.

Một phiên họp của Đại hội đồng LHQ. Ảnh: UN

Theo tờ The Times of India, hai ứng cử viên chính thức sẽ đối đầu trực tiếp trong cuộc bầu cử ngày 2-6 (giờ Mỹ) là Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh Khalilur Rahman và Đặc phái viên về Chủ nghĩa đa phương của Síp, Đại sứ Andreas Kakouris.

Người chiến thắng sẽ lãnh đạo cơ quan lập pháp gồm 193 quốc gia thành viên này trong nhiệm kỳ một năm, bắt đầu từ tháng 9 tới. Theo nguyên tắc xoay vòng khu vực đã được thiết lập, vị trí Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 81 lần này sẽ thuộc về đại diện đến từ Nhóm các nước châu Á - Thái Bình Dương.

Cả hai ứng cử viên đều mang đến cuộc đua những dấu ấn chính trị và ngoại giao quan trọng của quốc gia mình. Ứng cử viên Bangladesh - Ông Khalilur Rahman chỉ vừa mới tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh vào tháng 2 năm nay, ông Rahman đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Nếu đắc cử, ông sẽ là người Bangladesh thứ hai trong lịch sử giữ chức vụ này, sau nhà ngoại giao Humayun Rasheed Choudhury (người từng làm Chủ tịch Đại hội đồng khóa 41 vào năm 1986).

Ứng cử viên Cyprus - Đại sứ Andreas Kakouri là một nhà ngoại giao kỳ cựu với vai trò Đặc phái viên về Chủ nghĩa đa phương, ông Kakouris đại diện cho nỗ lực khẳng định vị thế quốc tế của Đảo đảo Cyprus trên trường quốc tế.

Người đắc cử sẽ tiếp quản vị trí từ đương kim Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock – người phụ nữ thứ năm trong lịch sử 80 năm của LHQ nắm giữ cương vị quyền lực này.

Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh, Tiến sĩ Khalilur Rahman (trái) và Đại sứ Síp Andreas S. Kakouris (phải) đang tranh cử chức lãnh đạo Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 thành viên trong kỳ họp thứ 81. Ảnh: WION

Giới quan sát nhận định, tân Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 81 sẽ phải đối mặt với một nhiệm kỳ đầy sóng gió. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột toàn cầu đang leo thang gay gắt, Hội đồng Bảo an LHQ rơi vào tình trạng phân cực sâu sắc và liên tục thất bại trong việc thực hiện sứ mệnh duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

Bên cạnh đó, vị tân Chủ tịch cũng sẽ phải chèo lái tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh vượt qua làn sóng hoài nghi về tính hiệu quả, giữa bối cảnh LHQ đang phải chịu áp lực nặng nề từ các cuộc khủng hoảng tài chính eo hẹp.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu này một ngày, Đại hội đồng gồm 193 thành viên cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu ra 5 quốc gia thành viên không thường trực mới cho Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2027 - 2028.

Nhật Lệ