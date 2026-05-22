Mỹ mạnh tay đầu tư công nghệ lượng tử, siết cạnh tranh với Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ chi 2 tỷ USD để mua cổ phần tại 9 công ty công nghệ lượng tử hàng đầu. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế dẫn dắt của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ mới nổi, đồng thời gia tăng năng lực cạnh tranh với Trung Quốc.

Mỹ thúc đẩy tham vọng dẫn đầu công nghệ lượng tử toàn cầu. Ảnh: The Economic Times.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn IBM sẽ nhận được 1 tỷ USD để thành lập một công ty chuyên sản xuất chip lượng tử có tên là Anderon. Cơ sở này dự kiến đặt tại New Albany (bang New York) và sẽ trở thành nhà máy sản xuất chip lượng tử chuyên dụng đầu tiên của Mỹ. Giám đốc điều hành IBM, ông Arvind Krishna, cho biết Anderon sẵn sàng cung ứng công nghệ và chia sẻ năng lực sản xuất cho các khách hàng bên ngoài và hiện đang trong quá trình thương thảo với một số đối tác tiềm năng.

Trong khi đó, hãng sản xuất chip GlobalFoundries sẽ nhận 375 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện cho các hệ thống máy tính lượng tử tại Mỹ. Công ty này cũng sẽ thành lập bộ phận mới mang tên Quantum Technology Solutions để tập trung mở rộng sản xuất phần cứng lượng tử.

Ngoài ra, các công ty điện toán lượng tử khác như D-Wave, Rigetti Computing và Infleqtion cũng sẽ được cấp khoảng 100 triệu USD cho mỗi doanh nghiệp để phát triển công nghệ. Công ty Diraq nhận tối đa 38 triệu USD để giải quyết các rào cản kỹ thuật của công nghệ lượng tử.

Các bộ phận của hệ thống máy tính lượng tử IBM Quantum System Two. Ảnh: WION.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết: “Các khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước, tạo hàng nghìn việc làm có thu nhập cao, đồng thời tăng cường năng lực công nghệ lượng tử của Mỹ”.

Điện toán lượng tử đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư nhờ tiềm năng tăng tốc các lĩnh vực như nghiên cứu thuốc, mô hình tài chính và mật mã học.Tuy nhiên, công nghệ này vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tỷ lệ lỗi cao và khó khăn trong thương mại hóa quy mô lớn.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.