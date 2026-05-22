Tống thống Nga và Belarus trực tiếp giám sát tập trận hạt nhân chung

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cùng giám sát cuộc tập trận hạt nhân chung Nga - Belarus thông qua hình thức hội nghị trực tuyến, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo trực tiếp tham gia điều hành một cuộc huấn luyện lực lượng hạt nhân như vậy.

Phát biểu trong cuộc họp được phát sóng trên trang web Điện Kremlin, ông Putin khẳng định, vũ khí hạt nhân vẫn là “biện pháp cực đoan và đặc biệt nhằm bảo đảm an ninh quốc gia” của Nga và Belarus. Ông cho biết đây là cuộc huấn luyện chung đầu tiên giữa quân đội hai nước về quản lý lực lượng hạt nhân chiến lược và chiến thuật.

Theo Tổng thống Nga, mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng quân sự trong trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân, bao gồm cả các loại vũ khí được triển khai trên lãnh thổ Belarus. Ông cũng cho biết chương trình huấn luyện có nội dung phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Ông Putin nhấn mạnh bộ ba hạt nhân Nga - Belarus phải tiếp tục đóng vai trò là “lá chắn bảo đảm chủ quyền” cho hai quốc gia trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng và xuất hiện nhiều mối đe dọa mới.

Về phần mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng, cuộc tập trận là hoạt động phối hợp quân sự thường kỳ giữa Moscow và Minsk. Ông cho biết quân đội hai nước vẫn tiến hành các cuộc diễn tập tương tự theo định kỳ hàng quý.

Ông Lukashenko tuyên bố: “Chúng tôi không đe dọa bất kỳ ai. Nhưng chúng tôi sở hữu những loại vũ khí này và sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ Tổ quốc chung từ Brest đến Vladivostok”.

Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh các cuộc tập trận mang tính phòng thủ, đồng thời cho rằng những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân “phải biết cách sử dụng chúng”. Ông cũng khẳng định Nga và Belarus đang thực hiện “một nhiệm vụ hợp pháp” nhằm bảo vệ an ninh và tính mạng công dân hai nước.

Trong thông báo riêng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết giai đoạn hai của cuộc tập trận bao gồm các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình phóng từ trên không.

Theo cơ quan này, một tàu ngầm hạt nhân Nga đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva từ trạng thái lặn dưới nước. Quân đội Nga cũng phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars từ sân bay vũ trụ Plesetsk tới thao trường ở bán đảo Kamchatka.

Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS với các vụ phóng tên lửa hành trình siêu thanh, cùng tiêm kích MiG-31 thực hiện phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu Ajansı