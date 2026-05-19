Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về kết nghĩa, đỡ đầu các đơn vị Bộ đội Biên phòng

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/5/2026 về việc kết nghĩa, đỡ đầu các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Mìn giúp người dân gặt lúa. Ảnh: Lê Hợi

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, phát triển kinh tế - xã hội nơi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 9/8/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc đỡ đầu các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền biên phòng toàn dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1.Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng xây dựng kế hoạch kết nghĩa, đỡ đầu các đơn vị Bộ đội Biên phòng. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện kết nghĩa, đỡ đầu ít nhất với 01 đơn vị Bộ đội Biên phòng;thường xuyên quan tâm, động viên về vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân ở khu vực biên giới; đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

2. UBND các xã, phường (trừ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã khu vực I, II, III) phấn đấu kết nghĩa ít nhất với 01 đơn vị Bộ đội Biên phòng; thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương về biên giới quốc gia; xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về biên giới, biển, đảo; quan tâm bố trí nguồn lực của địa phương, đồng thời tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn tham gia các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng với các đơn vị Bộ đội Biên phòng và Nhân dân trên địa bàn biên giới phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. UBND các xã, phường khu vực biên giới chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình dân cư, dân tộc, tôn giáo, an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật; tích cực tham gia xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia toàn diện, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới; chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, biên phòng và đối ngoại nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hàng năm, tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày hội Biên phòng toàn dân 3 theo Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; củng cố các mô hình tự quản đường biên, cột mốc, tổ tàu thuyền an toàn và các mô hình quần chúng phù hợp với tình hình của địa phương.

4. UBND các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã khu vực I, II, III, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; gắn công tác tuyên truyền quốc phòng với tuyên truyền đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự hướng về biên giới, biển, đảo; phát huy sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

5. Sở Tài chính phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các sở, ngành, đơn vị, địa phương, trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ theo phân cấp ngân sách Nhà nước.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh thông qua công tác dân vận, vận động Nhân dân, các tổ chức, công ty, doanh nghiệp có nhiều hoạt động hướng về biên giới; phát huy vai trò của các đơn vị thành viên, các tổ chức kinh tế khác trên địa bàn tỉnh trong hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu. Thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền các xã, phường thực hiện hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”.

7. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, phường trong công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 9/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng) vào dịp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân 3/3 hằng năm.

Danh sách phân công kết nghĩa, đỡ đầu các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/5/2026 xem tại đây.

