Thắm tình quân dân mùa gặt

Hải Đăng - CTV
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày tháng 5, nông dân ở các địa phương trong tỉnh bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ xuân. Giữa những cánh đồng lúa chín vàng trải dài ở nhiều vùng quê trong tỉnh, hình ảnh lực lượng vũ trang cùng các đoàn thể giúp người dân thu hoạch lúa đang lan tỏa những giá trị đẹp về tinh thần đoàn kết, nghĩa tình quân dân.

Từ sáng sớm, các lực lượng đã có mặt để hỗ trợ người dân xã Giao An thu hoạch lúa.

Đoàn viên công an xã Cẩm Tân thu hoạch lúa giúp đỡ người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Mìn giúp người dân gặt lúa.

Cán bộ Công an xã Quý Lương đưa lúa đến nơi tập kết.

Những cốc nước giữa đồng quê nắng nóng thắm thêm tình quân dân trong mùa gặt.

Công an xã Yên Khương giúp người dân gặt lúa.

Lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương cũng tích cực tham gia gặt lúa giúp người dân.

Cùng với các lực lượng vũ trang, các cấp hội phụ nữ tại cơ sở cũng tích cực huy động hội viên tham gia giúp người dân thu hoạch lúa.

Vụ xuân 2026, toàn tỉnh gieo cấy hơn 113.300 ha lúa. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ xuân năm nay lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất bình quân ước đạt từ 67,5 tạ/ha trở lên. Nhiều địa phương vùng đồng bằng đạt năng suất trên 70 tạ/ha, các xã miền núi đạt từ 60 - 64 tạ/ha.

