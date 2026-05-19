Triển khai nhiệm vụ tiếp nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào

Chiều 19/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tiếp nhận, bàn giao và tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào mùa khô 2025-2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Mùa khô năm 2025-2026, với quyết tâm cao nhất, ngày đêm ăn lán, ngủ rừng để tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với Tổ quốc, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025 và 2026, công tác tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ có nhiều điểm mới về tổ chức, nghỉ lễ và công tác bảo đảm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đồng thời, quy mô các hoạt động năm nay có nhiều nội dung cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kế hoạch của UBND tỉnh; phương án bố trí khu vực lễ viếng, truy điệu, an táng; công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ và các nội dung phối hợp chuẩn bị cho hoạt động bàn giao, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026.

Để tiến hành hồi hương và tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào; đến nay, các nội dung công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ; các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể; phối hợp rà soát lực lượng, phương tiện, công tác bảo đảm, khánh tiết, tuyên truyền, an ninh và các điều kiện phục vụ các hoạt động theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào sẽ được tổ chức vào ngày 26/5/2026 tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.

Hoàng Lan