Công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hiền Diệp Korea

Chiều 19/5, Ban Thường vụ công đoàn phường Hạc Thành tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hiền Diệp Korea. Đồng chí Mai Văn Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành dự buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch công đoàn phường Hạc Thành Nguyễn Văn Tiến đã công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hiền Diệp Korea và kết nạp 12 đoàn viên. Ban Chấp hành công đoàn gồm 3 đồng chí, đồng chí Lê Thị Lệ được chỉ định làm Chủ tịch công đoàn công ty.

Công đoàn phường Hạc Thành trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hiền Diệp Korea.

Việc thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hiền Diệp Korea góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Hạc Thành Mai Văn Xuân phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hiền Diệp Korea phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Thanh Huê