Tiếp tục củng cố, nâng tầm hợp tác lĩnh vực tuyên huấn, tuyên giáo, dân vận giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Tại buổi hội đàm giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn, hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh nói chung, 2 Ban nói riêng.

Sáng 19/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) đã tổ chức hội đàm và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Phết Mạ Ny Phon, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn.

Tiếp và hội đàm với đoàn, về tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Cùng tham gia có lãnh đạo, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Vun đắp tình cảm, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Phát biểu chào mừng tại buổi hội đàm, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi được đón Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Phết Mạ Ny Phon làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Thanh Hóa. Đồng chí khẳng định, đây là hoạt động rất có ý nghĩa của hai Ban Tuyên huấn - Tuyên giáo, dân vận hai tỉnh, tiếp tục khẳng định tình cảm, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị của hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi hội đàm.

Trong không khí thân tình, cởi mở, thắm tình hữu nghị, đồng chí Đào Xuân Yên đã điểm lại những kết quả tích cực nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa với Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn thời gian qua. Đồng chí khẳng định, những kết quả đó, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, tuyên huấn của mỗi địa phương mà còn góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh ngày càng phát triển bền chặt.

Nhấn mạnh bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội cùng những yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng ở mỗi tỉnh, đồng chí Đào Xuân Yên khẳng định, việc tổ chức hội đàm và ký kết hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn có ý nghĩa thiết thực. Thông qua đó nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển, buổi hội đàm sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp, nội dung ký kết hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình, hoạt động thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thảo luận về kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025. Theo đó, trong giai đoạn hợp tác, hai bên đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai tỉnh nhận thức sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa trình bày báo cáo kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025.

Hai bên đã chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên giáo, tuyên huấn, thông tin, tuyên truyền trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, học sinh, sinh viên tỉnh Hủa Phăn đang học tập tại tỉnh Thanh Hóa. Chỉ đạo hệ thống tuyên giáo và dân vận, tuyên huấn mỗi bên tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả...

Đồng chí Khon Si In Tha Vi, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn thông qua dự thảo Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Cũng tại buổi hội đàm, hai bên đã thảo luận về định hướng, thống nhất nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tăng cường hợp tác giai đoạn 2026-2030

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Phết Mạ Ny Phon, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn bày tỏ niềm vinh dự và phấn khởi được sang thăm và làm việc tại Thanh Hóa. Thông qua đó nhằm tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng, cũng như hai cơ quan ngày càng thắt chặt và không ngừng phát triển.

Đồng chí Phết Mạ Ny Phon, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi hội đàm.

Đồng chí Phết Mạ Ny Phon cũng đã thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác tuyên huấn của tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua, cũng như việc tổ chức thực hiện Thỏa thuận hợp tác với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan đã góp phần quan trọng trong ổn định chính trị, tư tưởng, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên và Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn trao nhau Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn mong muốn trong thời gian tới tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn trong tham mưu về chính trị, tư tưởng cho Đảng bộ của mình; phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm lẫn nhau để ngăn chặn, phản ứng và giải quyết các hiện tượng tiêu cực, phá hủy tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.

Đồng thời hai bên tiếp tục có phương pháp và điều kiện để tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng và các quy định của Nhà nước cho Nhân dân khu vực biên giới hai Thanh Hóa - Hủa Phăn trong bảo vệ đường biên hữu nghị, hợp tác thương mại, chống di cư tự do và nhiều vấn đề khác.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn.

Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn Phết Mạ Ny Phon tặng quà lưu niệm Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh nói chung, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn nói riêng. Trong đó, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai tỉnh, có hiểu biết đầy đủ và nhận thức sâu sắc về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của 2 nước; về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Từ đó, có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn, vun đắp tình hữu nghị ngày càng phát triển...

Đỗ Đức