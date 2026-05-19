Miền Tây xứ Thanh ghi nhớ lời Người!

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm sâu nặng cho mảnh đất và con người xứ Thanh, đặc biệt là đồng bào các dân tộc miền núi. Khắc ghi lời dạy của Người, Nhân dân nơi đây đã không ngừng nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Tây xứ Thanh luôn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền Tây xứ Thanh từ bao đời nay là địa bàn cư trú lâu đời của các dân tộc chủ yếu, như: Kinh, Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao, Khơ Mú... Trong lần đầu về thăm Thanh Hóa vào ngày 20/2/1947, dù rất muốn lên thăm đồng bào vùng thượng du nhưng vì điều kiện chưa cho phép, Bác đã viết một bức thư gửi đồng bào với những lời lẽ vô cùng gần gũi, thân thương: “Cùng đồng bào yêu quý! Tôi đến thăm Thanh Hóa, tôi định lên thăm đồng bào, nhưng có việc gấp phải trở về ngay, chưa lên được. Tôi lấy làm tiếc. Lần sau có dịp tôi sẽ lên thăm các đồng bào. Lúc này, toàn thể quốc dân đang ra sức chống giặc cứu nước. Tôi chắc đồng bào thượng du đều ra sức đoàn kết, chuẩn bị tham gia giết giặc cứu nước để giữ vững quyền thống nhất, độc lập của Tổ quốc...”.

Khắc ghi lời dạy của Người, đồng bào các dân tộc miền Tây xứ Thanh luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt, hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, đồng bào miền thượng du đã hăng hái xung phong ra trận, tích cực lao động sản xuất, góp phần cùng quân dân cả nước đánh thắng quân xâm lược. Gần 8 thập niên trôi qua, những lời nhắn nhủ trong bức thư Bác gửi đồng bào thượng du Thanh Hóa năm ấy, đã trở thành động lực to lớn, thôi thúc người dân tham gia hai cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ độc lập và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Xã Bá Thước là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Nơi đây, có 15 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 74% dân số của toàn xã. Phát huy tinh thần yêu nước, trong các cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất đất nước, hàng nghìn người con của Bá Thước đã lên đường nhập ngũ, phục vụ chiến trường. Toàn xã có 244 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, 63 thương binh, 27 bệnh binh và 11 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Bên cạnh đó, xã có khoảng 210 người tham gia kháng chiến được Nhà nước khen thưởng, cùng đông đảo bộ đội, công nhân quốc phòng, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Khắc ghi lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bá Thước đã không ngừng nỗ lực thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xã đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo đà thu hút đầu tư và phát triển đa dạng các ngành nghề thương mại, dịch vụ. Tích cực vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 46,2 triệu đồng/năm, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,62%.

Nguyện khắc ghi lời dạy của Người, chính quyền và Nhân dân xã Kiên Thọ đã cụ thể hóa lời dạy của Bác, bằng những việc làm theo thiết thực. Hằng năm cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp trong huyện đều phát động phong trào thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu biết tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Tiêu biểu là anh Hà Minh Châu (dân tộc Mường), ở thôn Thọ Phú (Kiên Thọ) đã nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Hiện nay, mô hình trồng dưa vàng và nuôi ong lấy mật của gia đình anh Châu trung bình mỗi năm mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm cho 15 lao động, với mức thu nhập 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Anh Hà Minh Châu chia sẻ: “Với tôi, việc học tập và làm theo Bác không phải là điều gì xa vời mà nằm ngay trong ý chí vươn lên mỗi ngày. Thấm nhuần lời dạy của Người, tôi luôn tự nhủ phải kiên trì vượt khó, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn phải giúp đỡ bà con trong thôn có việc làm, thu nhập ổn định, chung tay xây dựng quê hương ngày càng đổi mới”.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kiên Thọ cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ xã Kiên Thọ quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thực chất, hiệu quả. Trong đó, xã chú trọng tạo đột phá trong các lĩnh vực then chốt, kết hợp chặt chẽ với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm hiện thực hóa mục tiêu xã Kiên Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2030.

Nhiều hộ dân ở xã Kiên Thọ đầu tư vốn phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo của địa phương.

Cùng với 2 xã Bá Thước, Kiên Thọ, ở các xã miền núi miền Tây xứ Thanh, đồng bào các dân tộc đã nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Kinh tế - xã hội nơi đây có bước phát triển khá, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang; tỷ lệ thôn, bản có điện lưới quốc gia đạt 100%; tỷ lệ trạm y tế xã được xây dựng kiên cố đạt 100%. Diện mạo của các xã miền núi có nhiều đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,9 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,81%. Thay đổi lớn nhất tại các địa phương miền núi trong tỉnh chính là bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân. Thay vì tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con đã chủ động nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế. Hiện nay, nhiều hộ gia đình đã khai thác lợi thế địa phương để phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Hướng đi này không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thu hút khách du lịch về với xứ Thanh mà còn làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa vùng cao, điển hình như tại các xã: Pù Luông, Cổ Lũng, Nam Xuân, Sơn Điện, Thạch Quảng, Thường Xuân...

Đồng chí Lê Minh Hành, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, cho biết: Với diện mạo quê hương khởi sắc và đời sống mọi mặt được nâng cao, đồng bào các dân tộc miền Tây xứ Thanh càng thêm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Thời gian tới, để vùng đồng bào dân tộc miền núi phát triển, cấp ủy, chính quyền địa phương cần khơi dậy, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thu hút đầu tư; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Hỗ trợ người dân phát triển kinh tế theo mô hình chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp làm trụ cột liên kết. Tập trung nâng cao giá trị sản phẩm qua việc xây dựng thương hiệu và đảm bảo quyền lợi cho người dân thông qua các hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch nhằm tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Phát huy vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân nhằm khơi dậy ý thức tự lực vươn lên của người dân, từ đó để đồng bào chủ động phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh làm tiền đề khơi dậy các nguồn lực phát triển kinh tế, tạo nền tảng bền vững cho việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo sức sống và diện mạo mới cho miền Tây vững tin đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Bài và ảnh: Thanh Hương