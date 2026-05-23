Belarus sẽ cùng Nga tự vệ trong trường hợp bị tấn công

Hãng thông tấn nhà nước Belarus BELTA đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bác bỏ mọi ý kiến ​​cho rằng Belarus sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến với Ukraine, nhưng khẳng định Nga và Belarus sẽ cùng nhau tự vệ trong trường hợp bị tấn công. Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao bằng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (bên trái) tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga vào ngày 9 tháng 5, cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA

Phát biểu ngày ngày 22 tháng 5, trong bối cảnh Nga và Berlarus đang tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chung, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc từ phía Kiev cho rằng Minsk chuẩn bị can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua.

Hãng thông tấn nhà nước Belarus (BELTA) dẫn lời ông Lukashenko khẳng định: "Về những tuyên bố của ông Zelensky rằng Belarus sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến, điều này chỉ xảy ra trong một trường hợp duy nhất - đó là khi có hành động gây hấn trên lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Tổ quốc... nơi hai quốc gia (Nga và Belarus) sát cánh."

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Belarus khẳng định cánh cửa ngoại giao vẫn mở nếu phía Ukraine thực sự thiện chí: "Nếu ông Zelensky muốn nói chuyện, thảo luận về bất kỳ vấn đề gì trong quan hệ hai nước, tôi hoàn toàn sẵn sàng gặp ông ấy tại bất cứ địa điểm nào, dù là ở Ukraine hay Belarus."

Động thái của ông Lukashenko diễn ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến thị sát và thảo luận về việc tăng cường phòng thủ với các quan chức tại khu vực miền Bắc Ukraine, nằm sát biên giới Belarus.

Trong những tuần gần đây, Kiev liên tục cảnh báo về các hoạt động quân sự bất thường xuyên biên giới và cáo buộc Nga "đang rất muốn lôi kéo Belarus vào cuộc chiến này sâu hơn". Tuy nhiên, phía Ukraine tuyên bố hoàn toàn có đủ năng lực triển khai các biện pháp phòng thủ và hành động phòng ngừa cần thiết.

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã đến thăm một lữ đoàn tên lửa thuộc Lực lượng vũ trang tại huyện Osipovichi. Ảnh: president.gov

Một chi tiết đáng chú ý được ông Lukashenko tiết lộ là việc thiết lập kênh ngoại giao ngầm giữa Minsk và Washington đang tiến triển thuận lợi. Mỹ đã tiến hành nhiều vòng đàm phán với Belarus, dẫn đến việc thả hàng trăm tù nhân để đổi lấy việc nới lỏng một số lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây. Đại sứ Mỹ John Coale thậm chí cho biết ông Lukashenko có thể sẽ sớm có chuyến thăm tới Hoa Kỳ.

Theo Tổng thống Belarus, chính sự xoay trục ngoại giao này đã khiến các nhà lãnh đạo châu Âu không hài lòng, dẫn đến việc họ gây áp lực buộc ông Zelensky phải đưa ra những cáo buộc mới nhằm bôi nhọ Minsk.

Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh:"Họ thấy chúng tôi đang có một cuộc đối thoại cụ thể với người Mỹ, và không phải ai cũng thích điều đó. Đó là lý do tại sao họ đang tác động đến ông Zelensky"

Nhật Lệ

Nguồn: The Straits Times, Reuter