Đàm phán Mỹ - Iran đạt “một số tiến triển”

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đạt được “một số tiến triển”, song nhấn mạnh hai bên vẫn còn nhiều bất đồng lớn cần giải quyết trước khi có thể đạt được thỏa thuận.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đạt được “một số tiến triển”, song hai bên vẫn còn nhiều bất đồng lớn cần giải quyết. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu bên lề cuộc họp các ngoại trưởng NATO tại Helsingborg ngày 22/5, ông Rubio cho rằng, tiến trình đàm phán đang có những bước chuyển nhất định, nhưng chưa đạt đến mục tiêu cuối cùng. Theo ông, Washington vẫn kiên trì thúc đẩy giải pháp ngoại giao, dù các cuộc thương lượng với Tehran “rất khó khăn”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định, khác biệt giữa hai bên vẫn “sâu sắc và đáng kể”, đồng thời cho rằng ngoại giao cần thêm thời gian để đạt kết quả. Tehran nhấn mạnh sẽ không chấp nhận các yêu cầu đi sâu vào vấn đề kho dự trữ uranium làm giàu của Iran nếu Washington tiếp tục gây sức ép.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, những bất đồng lớn hiện tập trung vào kho uranium làm giàu của Iran và quyền kiểm soát eo biển Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Mỹ phản đối đề xuất của Iran về việc áp dụng cơ chế thu phí tại tuyến đường chiến lược này, coi đây là điều “không thể chấp nhận được”.

Những bất đồng lớn giữa Mỹ và Iran hiện tập trung vào kho uranium làm giàu của Iran và quyền kiểm soát eo biển Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt căng thẳng, Pakistan đã cử các quan chức quân sự và an ninh tới Tehran để thúc đẩy hòa giải. Truyền thông Iran cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Syed Mohsin Naqvi, trong khi Thống chế quân đội Pakistan Asim Munir cũng tới Tehran cùng ngày. Qatar cũng được cho là đã phối hợp với Mỹ cử đoàn đàm phán tới Iran nhằm thu hẹp khác biệt giữa các bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết ông sẽ ở lại Washington trong “giai đoạn quan trọng này”, thay vì tham dự một sự kiện gia đình vào cuối tuần, song không nêu chi tiết. Trước đó, ông Trump khẳng định Mỹ cuối cùng sẽ kiểm soát được lượng uranium làm giàu cao của Iran, trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Cuộc xung đột kéo dài thời gian qua đã làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông, tác động mạnh tới kinh tế toàn cầu. Giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng nếu các cuộc đàm phán thất bại hoặc căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.