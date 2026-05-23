Ông Kevin Warsh chính thức nhậm chức Chủ tịch Fed

Ông Kevin Warsh đã chính thức nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt áp lực lạm phát gia tăng, giá năng lượng leo thang và tâm lý người tiêu dùng suy giảm mạnh, đặt ra nhiều thách thức đối với chính sách tiền tệ thời gian tới.

Ông Kevin Warsh chính thức nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt áp lực lạm phát gia tăng. Ảnh: Reuters

Lễ tuyên thệ nhậm chức được tổ chức tại Nhà Trắng ngày 22/5, dưới sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Trump khẳng định, ông Warsh sẽ nhận được “sự ủng hộ hoàn toàn” từ chính quyền, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tân Chủ tịch Fed sẽ góp phần khôi phục niềm tin đối với ngân hàng trung ương Mỹ. Ông Trump cũng nhấn mạnh mong muốn Fed hạ lãi suất trong thời gian tới nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Về phần mình, ông Warsh cam kết điều hành Fed theo hướng cải cách, đồng thời duy trì tính độc lập trong hoạch định chính sách tiền tệ. Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ cốt lõi của Fed là thúc đẩy ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm. Theo ông Warsh, Fed sẽ “học hỏi từ những thành công và sai lầm trong quá khứ, thoát khỏi các khuôn khổ và mô hình cứng nhắc, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn rõ ràng về tính chính trực và hiệu quả hoạt động”.

Tân Chủ tịch Fed cho rằng, việc theo đuổi các mục tiêu chính sách một cách “khôn ngoan, rõ ràng, độc lập và quyết đoán” sẽ góp phần kéo giảm lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao thu nhập thực tế của người dân và củng cố vị thế của Mỹ trên trường quốc tế.

Tổng thống Donald Trump bắt tay với Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Nhà Trắng, ngày 22/5/2026. Ảnh The Guardian

Ông Warsh tiếp quản Fed trong bối cảnh kinh tế Mỹ chịu áp lực lạm phát do giá dầu, chi phí năng lượng và dịch vụ gia tăng. Sau lễ nhậm chức, Fed thông báo Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã nhất trí bầu ông Warsh làm Chủ tịch FOMC, trao cho ông quyền điều hành chính sách lãi suất của Mỹ.

Nhiệm kỳ của ông Warsh kéo dài 4 năm và ông dự kiến chủ trì cuộc họp FOMC đầu tiên vào giữa tháng tới. Từng là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed giai đoạn 2006-2011, ông Warsh được xem là người có lập trường cứng rắn trong kiểm soát lạm phát.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, CCTV