Nga cáo buộc Ukraine tấn công trường học, đề nghị HĐBA LHQ họp khẩn

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Ukraine tiến hành vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một trường cao đẳng nghề và khu ký túc xá sinh viên tại thành phố Starobelsk ngày 22/5, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 39 người bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine tiến hành vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một trường cao đẳng nghề. Ảnh: AFP.

Theo ông Putin, vụ tấn công xảy ra rạng sáng 22/5 đã nhằm vào Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk, nơi có nhiều học sinh từ 14-18 tuổi đang sinh sống và học tập. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định đây không phải là vụ tấn công nhầm mục tiêu, khi có tới 16 UAV đánh trúng cùng địa điểm qua ba đợt tấn công và khu vực này không có cơ sở quân sự ở gần.

Ông Putin lên án đây là “một vụ tấn công khủng bố”, đồng thời tuyên bố Nga sẽ có biện pháp đáp trả. Tổng thống Nga cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã được chỉ thị thông báo vụ việc tới các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế, trong khi Bộ Quốc phòng Nga được yêu cầu đề xuất các biện pháp phản ứng tiếp theo.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Leonid Pasechnik cho biết, có 86 học sinh ở bên trong cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ việc. Theo các cơ quan khẩn cấp Nga, công tác cứu hộ đã nhiều lần bị gián đoạn do lo ngại nguy cơ tiếp tục bị UAV tấn công.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả vụ việc là “tội ác tàn bạo” và cáo buộc chính quyền Kiev phải chịu trách nhiệm. Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thì cho rằng, phản ứng im lặng của các nước phương Tây trước vụ việc là “đáng chú ý”.

Lực lượng cứu hộ làm việc giữa đống đổ nát của một tòa nhà ký túc xá bị phá hủy thuộc trường Cao đẳng Starobilsk .Ảnh: Telegram.

Hiện Nga cũng đã đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thảo luận về vụ tấn công. Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cáo buộc Ukraine cố tình nhắm vào cơ sở dân sự nhằm gây thương vong lớn cho dân thường.

Phía Ukraine bác bỏ các cáo buộc trên. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho rằng đây là “thông tin sai lệch”, đồng thời khẳng định lực lượng nước này chỉ tấn công các mục tiêu quân sự và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Theo phía Ukraine, các đợt tấn công rạng sáng 22/5 nhằm vào nhiều cơ sở quân sự của Nga tại khu vực Starobilsk, gồm kho đạn dược, hệ thống phòng không, sở chỉ huy và một trung tâm UAV của Nga mang tên Rubikon.

Thu Uyên

Nguồn: TASS

