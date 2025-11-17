Belarus sẵn sàng mở lại hai cửa khẩu biên giới với Ba Lan

Ngày 16/11, Belarus cho biết sẵn sàng mở lại hai cửa khẩu biên giới với Ba Lan, trong động thái được xem là tín hiệu hạ nhiệt hiếm hoi giữa hai nước láng giềng vốn căng thẳng kéo dài.

Belarus sẵn sàng mở lại hai cửa khẩu biên giới với Ba Lan. Ảnh: Belta News

Hải quan và Biên phòng Nhà nước Belarus thông báo hai cửa khẩu quốc tế “Bruzgi” và “Berestovitsa” sẵn sàng khôi phục lưu thông với Ba Lan sau thời gian đóng cửa. Phía Ba Lan dự kiến mở lại các cửa khẩu “Kuznica Bialostocka” - tương ứng “Bruzgi” và “Bobrovniki” - tương ứng “Berestovitsa” từ 2 giờ sáng theo giờ Belarus.

Các cơ quan hải quan Belarus cho biết, trong thời gian chuẩn bị, hạ tầng cửa khẩu đã được cải tiến và mở rộng. Hệ thống làn xe riêng cho xe tải và xe buýt, khu vực làm thủ tục, cân đo trọng lượng và thiết bị giám sát điện tử đã được lắp đặt, đảm bảo điều kiện thuận tiện và an toàn cho người và phương tiện qua lại. Nhân lực hải quan và biên phòng được tăng cường từ các điểm từng đóng cửa.

Hiện tại, tại “Bruzgi” và “Berestovitsa”, khoảng 40 phương tiện ô tô và xe tải đã đăng ký vào hệ thống xếp hàng điện tử. Trước đó, phía Belarus và Ba Lan đã tổ chức các cuộc họp trao đổi, thống nhất phương án phối hợp kiểm soát, thông quan và vận hành nhịp nhàng các cửa khẩu mới mở.

Biện pháp này nhằm mục đích khôi phục hoạt động đi lại và vận chuyển hàng hóa để có thể đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, đơn vị vận tải, cũng như hành khách từ Belarus đến Ba Lan. Hồi tháng 10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng cho biết, việc mở lại hai cửa khẩu kể trên sẽ được tiến hành thử nghiệm sau quá trình tham vấn với Litva.

Tại họp báo trước đó, Thủ tướng Donald Tusk xác nhận quyết định mở lại hai cửa khẩu nói trên sau khi tham khảo ý kiến ​​ chính quyền địa phương và các doanh nhân ở Podlaskie. Thủ tướng Donald Tusk cho biết: “Tôi hy vọng mọi người ở cả hai bên biên giới đều hiểu rằng những cửa khẩu này có thể phục vụ thường dân và chính trị không nên luôn can thiệp vào cuộc sống của người dân gần biên giới”.

Sau khi hoạt động trở lại, cửa khẩu Kuznica Bialostocka-Bruzgi sẽ hạn chế lưu thông hành khách nhưng không áp dụng đối với xe buýt.

Lê Hà