Biên giới Ba Lan - Belarus được nối lại sau thời gian gián đoạn vì lo ngại an ninh

Trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại Đông Âu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chính phủ Ba Lan vừa đưa ra quyết định đáng chú ý: khôi phục hoạt động tại các cửa khẩu biên giới với Belarus sau gần hai tuần tạm đóng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực có phần ổn định hơn, dù nguy cơ vẫn tiềm ẩn.

Ba Lan mở cửa khẩu biên giới với Belarus.

Ngày 23/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo nước này mở lại biên giới với Belarus vào nửa đêm 23, rạng sáng 24/9. Trước đó, toàn bộ các cửa khẩu đường bộ và đường sắt giữa hai nước đã bị đóng kể từ đêm 12/9, nhằm ứng phó với nguy cơ an ninh phát sinh từ cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn giữa Nga và Belarus mang tên “Zapad-2025”.

Việc đóng biên giới được đưa ra sau loạt sự cố nghiêm trọng, trong đó có các vụ máy bay không người lái nghi của Nga xâm nhập không phận Ba Lan, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra các hành động khiêu khích quân sự. Chính phủ Ba Lan khi đó khẳng định, việc phong tỏa biên giới là biện pháp phòng ngừa cần thiết- để bảo vệ an toàn quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Tusk khẳng định, việc tạm thời đóng biên giới đã “đạt được mục đích” về mặt an ninh, và hiện tại là thời điểm phù hợp để khôi phục hoạt động giao thương, đặc biệt nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và tuyến vận tải quốc tế qua hành lang Belarus – Ba Lan. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Nếu tình hình xấu đi, biên giới có thể sẽ bị đóng trở lại bất kỳ lúc nào.”

Việc mở lại biên giới không chỉ có ý nghĩa kinh tế đối với Ba Lan mà còn tác động tới toàn bộ tuyến vận tải Á – Âu, trong đó các đoàn tàu chở hàng từ Trung Quốc đến châu Âu chủ yếu đi qua Belarus trước khi vào Ba Lan.

Căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus, cũng như Nga, vẫn tiếp tục kéo dài trong bối cảnh khu vực Đông Âu đang đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt sau cuộc xung đột Nga – Ukraine và các động thái quân sự gần đây của Moscow.

Minh Phương (theo ATP, Reuters)